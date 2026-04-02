Guia para entender como actua cada signo tras una ruptura amorosa

El final de una relación amorosa ubica a los involucrados en distintos lugares, habiendo ex que desaparecen, otros que espían en silencio y algunos que vuelven con excusas ridículas.

Aunque el signo solar no explica todo, sí muestra patrones divertidos sobre el estilo de cada quien, pues todos conocemos a alguien así o fuimos alguien así. Aries puede reaparecer por impulso o ego para sentir que todavía puede entrar, mientras que Cáncer suele escribir desde la nostalgia ante una canción o fecha sensible.

Leo intenta regresos dignos por afecto o ego herido, aunque por dentro tenga el corazón poco prolijo. Escorpio destaca por observar sin olvidar rápido y Tauro persiste por su apego a la estabilidad conocida. Virgo suele racionalizar su interés con excusas prácticas e impecables que no convencen a nadie, mientras que Sagitario vuelve si siente algo pendiente que valía la pena explorar.

Capricornio ofrece regresos sobrios y pensados, Acuario utiliza mensajes raros y Géminis reaparece por nostalgia mental o una conexión no cortada. Piscis, el más ambiguo, reabre puertas sin saber bien qué quiere, apareciendo justo cuando el radar emocional del zodíaco detecta que la otra persona estaba por soltar.