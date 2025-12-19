Huarpes escribió otra página destacada en su historia reciente y se metió en la final del Torneo Clausura 2025 de Futsal de la Liga Sanjuanina de Fútbol. El conjunto Naranja selló su clasificación tras vencer 5-3 a Alianza en el partido de vuelta, disputado en cancha de Parque Norte.

"Catu" Reina fue determinante a la hora de marcar para Huarpes.

Con una actuación determinante de Lautaro Reina, autor de tres goles, el local marcó el rumbo del encuentro. Los tantos restantes fueron convertidos por Diego Rosa y Enzo Paredes, completando una noche eficaz en ofensiva. Para los Lechuzos, los goles llegaron a través de Héctor Castro, en dos oportunidades, y Chirino, que mantuvieron en partido a los Lechuzos hasta el cierre.

Publicidad

El triunfo le permitió al equipo Naranja cerrar la serie con un global de 7-5, resultado que le aseguró el boleto a la gran definición del Clausura y confirmó su regularidad a lo largo del certamen.

Ahora, Huarpes deberá aguardar para conocer a su rival en la final. Este viernes a las 22, en cancha de Laprida, Barrios de Pie y La Gloria disputarán el encuentro decisivo de la otra semifinal, luego de haber igualado 5-5 en el partido de ida.