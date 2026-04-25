La presencia de Franco Colapinto en Buenos Aires no solo genera expectativa por su exhibición en Fórmula 1, sino también por su vida personal: en las últimas horas fue visto junto a Maia Reficco, lo que desató especulaciones sobre un posible romance. Según trascendió, ambos fueron fotografiados recorriendo distintos puntos de la ciudad en una actitud muy cercana.

Franco Colapinto y Maia Reficco, juntos en Argentina: la foto que alimenta los rumores de romance. (Gentileza)

Las imágenes muestran al piloto y a la artista paseando por zonas como Palermo, además de otros lugares del conurbano bonaerense, donde también fueron captados en salidas informales. En algunas de las postales difundidas, se los ve compartiendo momentos relajados e incluso muy cariñosos, lo que alimentó aún más los rumores.

Maia Reficco es una figura conocida en el mundo del espectáculo: alcanzó popularidad por su protagónico en una serie juvenil internacional y luego dio el salto a escenarios de gran nivel, incluso en Broadway. Su perfil combina actuación, música y una fuerte presencia en redes sociales.

Por el momento, ninguno de los dos confirmó públicamente el vínculo, aunque el hermetismo no hizo más que potenciar el interés mediático. La cercanía entre ambos se da en un contexto especial, ya que Colapinto se prepara para un evento histórico en el país, lo que lo mantiene en el centro de la escena.

Mientras tanto, las redes sociales se hicieron eco rápidamente de las fotos y los comentarios no tardaron en multiplicarse, entre quienes celebran una posible relación y quienes siguen de cerca cada movimiento del joven piloto argentino.