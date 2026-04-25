Le rechazaron la domiciliaria al trapero Nahu WW por asesinar a un joven

La Justicia de San Juan ratificó que Mauricio Nahuel Sosa, conocido en el ambiente artístico como Nahu WW, no podrá acceder al beneficio de la prisión domiciliaria. El Tribunal de Impugnación tomó esta determinación al desestimar el recurso de apelación que la defensa del joven había presentado contra una sentencia previa dictada en marzo por la jueza Lidia Reverendo. Con este fallo, el responsable del homicidio de Pochi Maurín permanecerá alojado en el Servicio Penitenciario Provincial.

La estrategia de sus abogados se centró en solicitar que el condenado pudiera trasladarse a una vivienda particular para asistir en el cuidado de su hermano, quien padece una discapacidad. Según los letrados, la figura de Sosa era indispensable para su entorno familiar, por lo que intentaron aplicar un criterio de analogía que favoreciera al interno. No obstante, los argumentos no fueron suficientes para modificar su situación procesal actual.

El juez Renato Roca fue el encargado de fundamentar el rechazo, señalando que la parte defensora no consiguió probar fallos técnicos o errores en la resolución original. El magistrado puntualizó que el planteo se limitaba a manifestar una disconformidad con lo resuelto anteriormente. Al respecto, el juez explicó que la prisión domiciliaria es una excepción al cumplimiento de la pena y debe aplicarse de forma restrictiva.

En sus fundamentos, Roca aclaró que la Ley 24.660 no incluye el vínculo de hermandad con una persona con discapacidad como un motivo válido para otorgar este tipo de concesiones. El magistrado subrayó que "la resolución original estaba correctamente fundada" y que las condiciones actuales de Sosa no encuadran en los supuestos específicos que establece la normativa vigente para salir de la cárcel.

Nahuel Sosa se encuentra privado de su libertad desde finales de 2021, tras ser condenado por el asesinato ocurrido en Villa del Sur, departamento Chimbas, en septiembre de aquel año. Aquel episodio violento marcó a la sociedad sanjuanina y puso al trapero bajo la lupa pública, una exposición que aumentó en 2023 cuando estrenó el tema Nunca Perderte. Dicha canción causó indignación al descubrirse que el video musical había sido filmado clandestinamente dentro de las instalaciones del penal.