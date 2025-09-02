Un robo tuvo lugar en el departamento Jáchal, donde un delincuente, que se encontraba en la plaza departamental, le sustrajo el teléfono celular a un menor de edad. El ladrón, identificado como Omar Pinto Bravo, intimidó a la víctima con un arma blanca para cometer el ilícito. A los pocos minutos, fue detenido por personal de la Comisaría 21°, que se encontraba en la zona.

El hecho ocurrió cuando el menor se encontraba sentado en uno de los bancos de la plaza departamental, en compañía de un grupo de amigos. En ese momento, se acercó el delincuente, quien les pidió un cigarrillo. Ante la negativa de los jóvenes, sacó un arma blanca de entre sus ropas y, bajo amenazas, le sustrajo el teléfono celular de la marca Samsung A12.

Omar Pinto Bravo quedó detenido en la Comisaría 21 de Jáchal.

Los amigos del menor increparon al ladrón para que devolviera el teléfono, pero este se negó y, de manera desafiante, los invitó a pelear. Tras el fallido intento de los jóvenes por recuperar el celular, el delincuente se retiró del lugar en dirección a la calle Juan de Echegaray. Sin embargo, su escape duró poco. A los pocos metros, fue interceptado y aprehendido por el personal de la Comisaría 21°, que ya estaba alertado de lo sucedido.

La madre del menor fue la encargada de realizar la denuncia. Gracias a la rápida intervención de la Policía, el ladrón fue detenido en Flagrancia. El delincuente fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia, intervino en la detención, personal a cargo del oficial subinspector Octavio Balmaceda.