La plataforma de streaming Netflix confirmó que Suits, la serie que se convirtió en un fenómeno global incluso años después de su emisión original, dejará de formar parte de su catálogo a principios del próximo año.

A pesar de haber conquistado a nuevas audiencias y mantenerse entre lo más visto durante meses, los suscriptores tienen una fecha límite para terminar de verla: el 1 de enero de 2026,.

La trama se desarrolla en un prestigioso bufete de abogados de Nueva York, donde la historia sigue a Harvey Specter, un destacado profesional de la firma, y a Mike Ross, un joven con memoria fotográfica que consigue empleo allí sin haber asistido nunca a la facultad de Derecho.

El eje central de la producción es la dinámica entre ambos mientras resuelven casos complejos y ocultan el secreto que podría arruinar sus carreras, sumado a las disputas de poder y dilemas éticos que se presentan entre los personajes clave.

Esta salida no responde a una caída en la audiencia, sino al vencimiento de los acuerdos de distribución que rigen la permanencia de los títulos en la plataforma.

Una vez que expire la licencia el primer día de 2026, la serie podría migrar a otros servicios de streaming o quedar temporalmente fuera de línea, marcando el cierre de un ciclo para una producción de comedia y drama que marcó a toda una generación.