A pocos días del inicio del nuevo año, el Gobierno nacional oficializó los feriados no laborables con fines turísticos para 2026 mediante la Resolución 164/2025, publicada esta madrugada en el Boletín Oficial. La medida, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, establece tres nuevos días no laborables adicionales: el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre.

Estos días se suman a los feriados nacionales ya previstos en la Ley 27.399 y tienen como objetivo principal fomentar el turismo interno y facilitar la planificación de actividades comerciales y familiares en todo el país. Según explicaron las autoridades, la selección de las fechas permitirá generar fines de semana extralargos de cuatro días, dinamizando sectores como la hotelería, la gastronomía y el transporte.

Publicidad

Una estrategia para potenciar el turismo y la economía

La implementación de feriados con fines turísticos es una estrategia que lleva varios años aplicándose en Argentina. La ley habilita al Gobierno a fijar hasta tres días no laborables al año, los cuales deben coincidir con lunes o viernes, con el fin de promover la actividad turística y reducir los efectos negativos de la estacionalidad en el sector.

En el considerando de la resolución, se destaca que estos días contribuyen a distribuir la actividad turística en el tiempo y a mitigar la concentración de viajes en temporadas específicas.

Publicidad

Cómo se conformarán los fines de semana extralargos

Marzo: el lunes 23 de marzo, declarado no laborable, se unirá al feriado inamovible del 24 de marzo (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia), permitiendo un descanso prolongado.

Julio: el viernes 10 de julio se sumará al feriado del 9 de julio (Día de la Independencia), formando otro fin de semana de cuatro días.

Diciembre: el lunes 7 de diciembre precederá al feriado inamovible del 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María), cerrando el año con un último fin de semana extralargo.

Calendario completo de feriados 2026

A continuación, se detallan todas las fechas no laborables del próximo año:

Enero: 1 (Año Nuevo).

Febrero: 16 y 17 (Carnaval).

Marzo: 23 (no laborable turístico), 24 (Memoria por la Verdad y la Justicia).

Abril: 2 (Veteranos de Malvinas y Jueves Santo), 3 (Viernes Santo).

Mayo: 1 (Día del Trabajador), 25 (Revolución de Mayo).

Junio: 15 (Paso a la Inmortalidad de Güemes, trasladable), 20 (Paso a la Inmortalidad de Belgrano).

Julio: 9 (Día de la Independencia), 10 (no laborable turístico).

Agosto: 17 (Paso a la Inmortalidad de San Martín, trasladable).

Octubre: 12 (Día del Respeto a la Diversidad Cultural, trasladable).

Noviembre: 23 (Día de la Soberanía Nacional, trasladado del 20).

Diciembre: 7 (no laborable turístico), 8 (Inmaculada Concepción), 25 (Navidad).

Impacto en la planificación anual

Con esta disposición, abril y diciembre se consolidan como los meses con mayor cantidad de días feriados, cada uno con tres fechas no laborables. Además, se confirma que el feriado del 20 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional) será trasladado al lunes 23 para formar otro fin de semana largo, tal como se ha hecho en años anteriores.