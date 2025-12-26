La Dirección de Bomberos D9 de la Policía de San Juan informó que intervino en un total de 17 siniestros relacionados con incendios durante este 25 de diciembre. Afortunadamente, no se registraron heridos en ninguno de los hechos, pese al intenso trabajo desplegado por las distintas dotaciones.

Pastizales provocaron un gran incendio en San Juan. Foto: Dirección D9 de Bomberos

Fuentes de Bomberos destacaron que las intervenciones abarcaron incendios forestales y estructurales, siendo los avisos más recurrentes los de pastizales y focos en zonas descampadas. Entre los operativos más relevantes se encuentra una vivienda afectada por el fuego provocado por una vela, un árbol incendiado y varios incidentes vinculados a la quema de pastizales.

Un contenedor de basura fue consumido por el fuego en Navidad. Foto: Dirección D9 de Bomberos.

Según detallaron desde la dependencia, los servicios prestados se desarrollaron de manera sostenida durante los últimos días, con la particularidad de que la jornada navideña concentró un importante número de emergencias, distribuidas en distintos departamentos de la provincia. Pese al volumen de intervenciones, las autoridades remarcaron como dato positivo que no hubo personas heridas.

Un árbol quedó totalmente destruido. Foto: Dirección D9 de Bomberos.

Desde Bomberos recordaron la importancia de mantener conductas responsables y reforzar los cuidados, especialmente en verano, cuando las condiciones climáticas elevan el riesgo de propagación de incendios. En este sentido, insistieron en que la prevención, el uso seguro de elementos inflamables y el aviso temprano a los servicios de emergencia son fundamentales para minimizar daños materiales y proteger la vida.