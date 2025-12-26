Una nena de 11 años fue picada por un alacrán y debió ser hospitalizada en San Juan

Una nena de 11 años fue picada por un alacrán en la madrugada de este viernes en su domicilio de la calle Correa, en la Capital de San Juan. El hecho motivó una rápida intervención médica y su traslado al Hospital Dr. Guillermo Rawson como medida preventiva, dado el potencial riesgo que representan estas picaduras, especialmente en niños.

De acuerdo con el relato proporcionado por la madre de la menor, de 37 años, la picadura se produjo en el dedo gordo del pie izquierdo de la niña mientras se encontraba en el interior de la vivienda. Ante la aparición del escorpión y el temor a una posible reacción, la familia actuó con celeridad y buscó asistencia médica inmediata.

Derivación y atención hospitalaria

Inicialmente, la pequeña fue asistida en el microhospital Báez Laspiur, centro de salud de cercanía. Sin embargo, siguiendo el protocolo establecido para estos casos y como precaución ante cualquier complicación, los profesionales médicos decidieron su derivación al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson, principal centro de referencia de la provincia para intoxicaciones y envenenamientos.

En el Hospital Rawson, la niña recibió la evaluación y el tratamiento correspondiente. Afortunadamente, y gracias a la rápida actuación de su familia y del sistema de salud, su evolución fue favorable y no presentó complicaciones mayores, siendo dada de alta con indicaciones de control.

Recomendaciones ante picaduras de alacrán

Este episodio sirve como recordatorio de las medidas de prevención necesarias, especialmente durante los meses de calor, cuando la actividad de los alacranes (o escorpiones) suele aumentar. Desde el Ministerio de Salud de la provincia reiteran las siguientes pautas:

Mantener la limpieza: Eliminar escombros, leña, ladrillos y malezas alrededor de las viviendas.

Protección en el hogar: Colocar burletes o telas mosquiteras en puertas y ventanas. Sellando grietas en pisos y paredes.

Revisar calzado y ropa: Sacudir siempre el calzado y la ropa antes de vestirse, especialmente si han quedado en el suelo.

No caminar descalzo: Es una medida simple y efectiva, principalmente durante la noche.

¿Qué hacer ante una picadura?