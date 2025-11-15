Oficializan el proceso para privatizar por partes el Belgrano Cargas

El Poder Ejecutivo Nacional se encuentra en la fase final de diseño del proceso de privatización de la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística S.A., cuyo lanzamiento oficial se anticipa para diciembre próximo. La estrategia, establecida mediante el Decreto 67/2025, implementa un modelo de desintegración vertical que segmenta la empresa en componentes separados para su transferencia al sector privado.

El proceso se estructura en tres ejes principales de licitación y enajenación. En primer lugar, el material rodante, compuesto por locomotoras y vagones, será transferido mediante remate público a los oferentes que presenten las mejores propuestas económicas. Los fondos obtenidos en esta etapa se destinarán integralmente a un fideicomiso para el financiamiento de obras de infraestructura ferroviaria.

Publicidad

En segundo término, la infraestructura fija, que incluye las vías férreas y los inmuebles aledaños, será concedida mediante licitaciones públicas bajo el régimen de obra pública. Este esquema mantendrá la propiedad de los bienes domainiales en manos del Estado nacional, mientras transfiere al sector privado la responsabilidad de operación, mantenimiento y mejora de la infraestructura.

Complementariamente, los talleres ferroviarios especializados en mantenimiento serán concedidos mediante procesos licitatorios separados, buscando la participación de empresas con expertise específico en la materia.

Publicidad

Un aspecto fundamental del modelo es la implementación del régimen de acceso abierto a la infraestructura. Los concesionarios de las vías tendrán la obligación contractual de permitir el tránsito a todos los operadores ferroviarios que cumplan con los requisitos técnicos y abonen los peajes establecidos, garantizando así la competencia en el mercado de transporte de cargas.

La supervisión integral del proceso está a cargo del Ministerio de Economía, con la asistencia técnica de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Se prevé que, una vez adjudicados y perfeccionados todos los contratos de concesión y venta, se procederá a la disolución formal y liquidación de la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística S.A.

Publicidad

Este diseño busca generar condiciones para la especialización sectorial, donde diferentes empresas puedan participar en los segmentos de su mayor competencia, al tiempo que se establecen mecanismos para evitar la formación de posiciones monopólicas en el sistema de transporte ferroviario de cargas.