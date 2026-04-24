Un violento episodio que comenzó con daños y amenazas en una vivienda del barrio Campo de Batalla derivó en una persecución policial sobre Ruta 40, la colisión contra dos móviles oficiales y la detención de un hombre de 27 años en el departamento Sarmiento.

El procedimiento se inició en la mañana de este jueves, alrededor de las 8.30 de la mañana. Personal policial fue comisionado por el sistema Cisem hacia el barrio Campo de Batalla, en Pocito, donde efectivos de Subcomisaría Castro solicitaban apoyo ante una situación de alta tensión.

El sujeto detenido fue identificado como Mario Carrizo de 27 años, enfrentará serios cargos judiciales.

Según la información oficial, Mario Carrizo llegó hasta la casa de su expareja, Mariana Maribel Morán, donde provocó daños en la vivienda y amenazó a integrantes del grupo familiar. En medio de ese episodio, los uniformados advirtieron que el sospechoso se movilizaba en una camioneta Toyota Hilux gris y que se encontraba alterado, presuntamente con un arma de fuego.

En ese contexto, el acusado embistió el móvil policial H-113 y escapó del lugar, lo que dio inicio a una persecución que se extendió por Ruta 40 en dirección al departamento Sarmiento. Personal del Comando Radioeléctrico Sur, junto con efectivos de Comisaría 8ª y Subcomisaría Castro, participaron del seguimiento.

La persecución terminó en el departamento Sarmiento tras más de una hora de procedimiento.

Durante la fuga, y mientras la persecución avanzaba por territorio sarmientino, desde las comunicaciones internas se reportó que el conductor volvió a colisionar, esta vez contra otro móvil policial, identificado como H-850.

Tras ese segundo impacto, el sospechoso abandonó la camioneta en inmediaciones de Ruta 40 y calle Vidart. Luego descendió del vehículo y huyó corriendo hacia un descampado ubicado sobre el lateral este de la ruta.

La persecución continuó hasta que un móvil comunal que estuvo en la persecución desde el primer momento y una moto también de Pocito culminaron con la fuga del sospechoso y lo detuvieron.

De acuerdo con la reconstrucción policial, durante ese recorrido algunos efectivos indicaron haber observado al hombre portar un arma de fuego mientras escapaba. Esa situación elevó el nivel de alerta en el operativo, que continuó a pie con apoyo de distintos móviles.

Este es otro de los móviles policiales colisionados por el detenido en su intento de fuga.

Minutos después, el agente Nery Correa, a bordo del móvil H-TR29, informó haber visualizado al sospechoso corriendo hacia el sur por el lateral este de Ruta 40. Con la llegada de otro mòvil policial, el H-60, se concretó el cierre del operativo y la aprehensión del acusado, tras poco mas de una hora de tensiòn y persecución.

Pese a los reportes iniciales sobre la supuesta existencia de un arma, durante un rastrillaje el arma de fuego mencionada tanto por familiares de la víctima y por la policía por no fue hallada, según precisaron las fuentes intervinientes.

La camioneta Toyota que conducía Carrizo y abandonó para tratar de huir a pie.

Como parte del procedimiento, la Policía secuestró la camioneta Toyota Hilux utilizada durante la fuga, mientras que la causa quedó caratulada como daño y daño agravado en concurso real.

El fiscal Sebastián Miranda, de la UFI Flagrancia, impartió directivas para el inicio del procedimiento especial de Flagrancia y dispuso el avance de las actuaciones judiciales.

La investigación buscó establecer el alcance de los daños ocasionados en la vivienda, determinar las consecuencias de las colisiones contra los patrulleros y esclarecer si existió o no un arma durante la persecución, un punto que quedó sujeto a nuevas medidas probatorias.