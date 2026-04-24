Un violento robo agravado cometido contra dos mujeres en inmediaciones de calles Tomás Edison y Luis Pasteur derivó en una intensa persecución policial que atravesó Rivadavia, Chimbas y Capital, y terminó con tres jóvenes detenidos, un vehículo secuestrado y el hallazgo del arma presuntamente utilizada en el asalto.

El hecho ocurrió este jueves, cuando María Jimena Monla y Rosario Lucía Gil fueron abordadas por tres sujetos que vestían prendas oscuras y portaban un arma de fuego. Según la información policial, los asaltantes les sustrajeron un teléfono celular Motorola Edge 60 color verde, con funda transparente y stickers, además de 100.000 pesos en efectivo en billetes de 10 mil.

Tras el robo, los sospechosos escaparon por calle Tomás Edison hacia el Este y subieron a un Fiat Duna blanco, vehículo en el que iniciaron la fuga.

El auto Fiat Duna en el que los integrantes de la presunta banda escaparon.

A partir de los datos aportados por las víctimas, personal del Comando Radioeléctrico Norte, junto con móviles y motoristas, desplegó un operativo cerrojo. Minutos después, el automóvil fue detectado en avenida Benavídez y calle Cipolletti, y luego nuevamente en inmediaciones de Jáchal y Benavídez.

Según la reconstrucción oficial, al advertir la presencia policial, el conductor aceleró y comenzó una fuga a gran velocidad. Durante la persecución, los ocupantes abrieron las puertas del vehículo en movimiento y tres sujetos descendieron para escapar a pie en distintas direcciones hacia el interior del barrio Uruguay.

Mientras eso ocurría, el conductor retomó la marcha hacia Chimbas, pero el escape terminó en calle Sarmiento y Saavedra, donde el Fiat Duna colisionó contra un cordón. En ese lugar fue detenido Franco Lautaro Heredia, de 18 años, quien conducía el automóvil dominio AKX-397.

En paralelo, los otros dos sospechosos intentaron continuar la fuga corriendo por el interior del barrio Uruguay. De acuerdo con fuentes del procedimiento, incluso se arrojaron a un canal para intentar eludir a los uniformados y luego salieron nuevamente hacia avenida Benavídez.

La persecución continuó por distintos sectores hasta que el móvil H-16 concretó la aprehensión de Jorge Nicolás Pizarro Palacio, de 18 años, en inmediaciones del barrio General Acha. Poco después, el móvil H-65 detuvo a Kevin Miguel Narváez, de 21 años.

Tras la detención de los sospechosos los efectivos policiales buscaron el arma denunciada.

Con los tres sospechosos bajo custodia, el procedimiento avanzó con nuevas medidas investigativas. En el interior del barrio Uruguay, específicamente en una cuneta de manzana C casa 13, los efectivos hallaron un arma que, según la hipótesis inicial, habría sido descartada por los sospechosos durante la persecución y sería la misma utilizada para cometer el robo.

Los uniformados encontraron en una acequia un revólver que sería de los asaltantes.

Además, quedó secuestrado el Fiat Duna blanco usado en la fuga, mientras se buscaba recuperar los efectos sustraídos durante el asalto.

El ayudante fiscal Jorge Salinas se hizo presente en el lugar y ordenó el inicio del procedimiento especial de flagrancia por robo agravado por el uso de arma.

La investigación avanzó para determinar la participación específica de cada detenido, establecer si el arma hallada estaba apta para el disparo y reconstruir si existieron otros hechos vinculados a los sospechosos antes del asalto que desencadenó la persecución.