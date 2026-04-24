La causa por presunta estafa vinculada a la firma Branka Motors registró un nuevo avance judicial en San Juan. Tras la homologación de un acuerdo de reparación integral con los damnificados, los imputados recuperaron la libertad bajo condiciones.

La medida alcanza a Alexis Marcó, Jonatan Marcó y Facundo Banega Zuvire, quienes permanecían detenidos de manera preventiva en el Servicio Penitenciario. Con la resolución judicial, se modificaron las medidas de coerción que pesaban sobre ellos.

A partir de ahora, deberán cumplir una serie de obligaciones: presentarse periódicamente en dependencias policiales, no mantener contacto con los denunciantes, no salir de la provincia y mantener retenida la documentación de viaje.

El acuerdo contempla una reparación económica total de $524 millones destinada a 358 damnificados, en una causa que acumula más de 300 denuncias. El monto será abonado en cinco cuotas, dentro de un plazo de 120 días, con vencimientos previstos entre el 25 de abril y el 25 de agosto.

En ese marco, los imputados cuentan con un plazo de 30 días para realizar el primer pago, mientras que el resto de las cuotas deberá completarse según el cronograma fijado. Durante todo ese proceso, se mantienen vigentes medidas como la inhibición general de bienes y los embargos sobre cuentas, vehículos e inmuebles, además de otras restricciones que buscan garantizar el cumplimiento del acuerdo.

Desde la fiscalía indicaron que, si el plan de pagos se cumple en tiempo y forma, la acción penal quedará extinguida. En ese caso, los imputados serán sobreseídos en la causa.