En un contexto donde el estrés, la ansiedad y el ritmo acelerado de la vida cotidiana impactan en el bienestar, las terapias alternativas ganan cada vez más espacio. En el programa Salud & Bienestar, emitido por HUARPE TV, la terapeuta holística Anabel Alé presentó una práctica poco conocida en la provincia: el Vortex Aura Healing, una técnica energética que busca restablecer el equilibrio integral de la persona.

“Es una terapia energética, un vórtice de energía que ayuda a reiniciarnos”, explicó la especialista. La propuesta parte de una premisa central: el ser humano no es solo cuerpo físico, sino también energía. En ese sentido, los desequilibrios emocionales o situaciones cotidianas pueden afectar ese campo energético, generando lo que la terapeuta describe como “bloqueos” o “suciedades energéticas”.

A través de la imposición de manos o incluso a distancia, esta práctica apunta a armonizar ese campo. “Se genera una proyección hacia la persona para modificar energéticamente”, detalló Alé, quien remarcó que el objetivo es “volver a nuestro eje”.

Cómo actúa la energía en el cuerpo

El Vortex Aura Healing trabaja sobre lo que se conoce como aura, un campo energético que rodea al cuerpo. “Es como la cicatrización de nuestra energía”, explicó la terapeuta. Según su enfoque, ese campo puede verse afectado tanto por factores internos como externos.

“Muchas veces le echamos la culpa al exterior, pero la causante de mi energía soy yo”, señaló. Pensamientos negativos, enojo o situaciones conflictivas pueden alterar ese equilibrio. A eso se suman las experiencias del entorno, que también influyen en el estado energético general.

La terapia, entonces, busca limpiar y reorganizar esa energía. Durante una sesión, el paciente puede experimentar distintas sensaciones. “Vortex genera automáticamente relajación y suele generar mareos porque activamos los vórtices de energía de los siete chakras”, indicó.

Los efectos no se limitan a lo físico. “Se empieza a mover todos los campos: físicos, emocionales y energéticos”, agregó. En ese sentido, la práctica apunta a una sanación integral que abarca distintos niveles del bienestar.

Una práctica accesible y adaptable

Uno de los aspectos destacados de esta terapia es su versatilidad. Puede realizarse de manera presencial o a distancia y está abierta a todo tipo de personas. “Se puede trabajar en niños, embarazadas y animales”, afirmó Alé.

Además, no requiere una frecuencia estricta. “Es una terapia de libre disposición, la tomo cuando lo necesite”, explicó. La continuidad dependerá de cada persona, su estado emocional y su apertura al proceso.

La especialista también subrayó su utilidad en situaciones complejas. “Sirve para personas que no pueden salir de casa o que están internadas y necesitan ayuda energética”, señaló. Asimismo, la recomendó para quienes atraviesan estrés o ansiedad, ya que “va a volver al eje en todos los aspectos de la vida”.

En cuanto a los resultados, aseguró que pueden percibirse desde el inicio. “Vortex actúa rápido, de inmediato”, sostuvo. Esa rapidez, según explicó, suele motivar a los pacientes a continuar con las sesiones.

Sanar desde el presente

Más allá de la técnica, la terapeuta hizo hincapié en una idea clave: la sanación también implica una decisión personal. “Es estar en el presente, es elegir modificarte”, expresó. Desde su mirada, trabajar sobre la propia energía impacta no solo en el individuo, sino también en su entorno.

“Si cambio mi frecuencia, eso se va a ver en las personas que me rodean”, afirmó. En ese sentido, el bienestar energético no es solo individual, sino también relacional.

Como complemento a la terapia, Alé recomendó prestar atención a los pensamientos cotidianos. “Donde está tu atención, está el resultado”, resumió. En otras palabras, cultivar una mirada más positiva puede ser un primer paso para mejorar el estado general.

Aunque el Vortex Aura Healing aún no es ampliamente conocido en San Juan, la especialista destacó su potencial. “Lo ideal sería que podamos encontrarnos con Vortex para que vean qué bonito es”, invitó.