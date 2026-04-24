Un procedimiento de rutina realizado por personal de la División Investigativa de Delitos Contra la Propiedad derivó en una persecución por distintas calles de Capital, la detención de un hombre con antecedentes, el secuestro de marihuana y el hallazgo de un vehículo que tenía pedido judicial de secuestro vigente.

Todo comenzó cuando los investigadores recorrían el interior del barrio Marco y advirtieron la presencia de un Ford Focus blanco que les llamó la atención en el marco de tareas preventivas. Según fuentes policiales, los efectivos se identificaron e intentaron detener la marcha del conductor para entrevistarlo, pero el automovilista aceleró y escapó, iniciando una persecución.

A partir de esa maniobra se activó un operativo con apoyo de otras unidades policiales, mientras el sospechoso avanzó a alta velocidad por distintas arterias.

Durante la fuga, el conductor ingresó a una estación de servicio ubicada en la intersección de avenida España y calle Cabot. Allí, los efectivos volvieron a impartirle la voz de alto, pero lejos de detenerse, el hombre embistió a dos policías que prestaban apoyo en bicicletas dentro del operativo.

Pese a ese episodio, el automovilista logró volver a escapar, lo que intensificó el despliegue policial para interceptarlo.

La persecución concluyó en inmediaciones de calle Toranzo y avenida España, donde los uniformados lograron reducir y detener al conductor, identificado como un hombre mayor de apellido Barboza, oriundo del barrio Valle Grande, quien además registra antecedentes judiciales.

Según la reconstrucción oficial, durante la huida el sospechoso arrojó varios frascos desde el vehículo. Esa maniobra fue advertida por los investigadores, que luego preservaron los elementos descartados.

Posteriormente intervino personal del Departamento de Drogas Ilegales, que realizó pruebas con reactivos químicos sobre la sustancia encontrada. El análisis determinó que se trataba de cogollos de marihuana, con un peso aproximado de 100 gramos.

Pero el procedimiento sumó otro hallazgo relevante. Al verificar la situación del Ford Focus, los investigadores establecieron que el vehículo registraba un pedido de secuestro vigente emitido por la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Propiedad.

Con esos elementos, el rodado fue secuestrado y el detenido quedó vinculado a distintas actuaciones judiciales.

Por disposición de las autoridades, la investigación quedó dividida en distintos fueros. La Justicia Federal avanzará sobre la causa vinculada a los estupefacientes, mientras que la Justicia Provincial, a través de la Unidad Fiscal Genérica y la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Propiedad, analizará los hechos relacionados con la fuga, la embestida a los efectivos, la procedencia del vehículo y la situación procesal del aprehendido.

Los investigadores buscaban además establecer si el automóvil tenía relación con otros hechos delictivos y si el detenido actuaba solo o en conexión con terceros, una línea que quedó abierta dentro de la pesquisa.