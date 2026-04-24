La llegada de 13 embajadores europeos a San Juan marca el primer paso concreto tras el acuerdo de libre comercio entre la Argentina y la Unión Europea, recientemente ratificado en la provincia. El interés no se limita a la minería, sino que también abarca la infraestructura y la agroindustria. “Hablamos de toda la matriz productiva”, resumió el gobernador Marcelo Orrego. Por su parte, el embajador de la Unión Europea, Erik Høeg, destacó el contexto: “Es un momento clave que abre oportunidades de inversión y exportación”.

El gobernador Marcelo Orrego destacó la importancia del encuentro y el carácter integral de la agenda abordada. “Hemos tenido una reunión sumamente significativa, donde pudimos hablar de distintos aspectos de nuestra matriz productiva, desde la agroindustria hasta la minería y las energías renovables”, señaló.

En ese marco, el mandatario remarcó que la provincia busca posicionarse como un socio estratégico para inversiones de largo plazo. “Tenemos un abanico de oportunidades para explorar, no solo en minerales, sino también en lo académico, lo ambiental y lo productivo”, afirmó.

La visión fue compartida por el embajador de la Unión Europea, Erik Høeg, quien subrayó que la visita se da en un contexto clave para la relación bilateral. “Estamos en un momento importante de las relaciones entre la Unión Europea y la Argentina, con un acuerdo que abrirá nuevas oportunidades de exportación y también de inversión”, explicó.

En ese sentido, Høeg destacó que Europa busca asegurar cadenas de suministro confiables en minerales críticos, como el cobre, pero también avanzar en proyectos vinculados a infraestructura y sostenibilidad. “Queremos establecer cadenas de suministro sólidas con provincias como San Juan y avanzar en proyectos concretos”, sostuvo.

El interés europeo se apoya en programas como Global Gateway, una iniciativa que promueve inversiones sostenibles en sectores estratégicos. Allí, San Juan aparece como un territorio con ventajas competitivas, tanto por su potencial geológico como por su desarrollo productivo, según relató Høeg.

Sin embargo, la mirada de los embajadores no se detiene en la minería y el diplomático de la Unión Europea dijo que “no solo vimos el potencial minero, sino también el turístico y el agroindustrial, donde la provincia tiene mucho más que ofrecer”, indicó Høeg.

Orrego, por su parte, valoró el interés en diversificar la relación. “Es muy importante que podamos generar vínculos en distintos ámbitos y seguir fortaleciendo estos lazos en el tiempo”, expresó.

La visita incluye además encuentros con el sector privado y recorridas por proyectos productivos, lo que permitirá a los diplomáticos conocer de primera mano el funcionamiento de la actividad en la provincia, marcando una señal concreta del interés internacional en San Juan como polo de desarrollo.

Embajadores

La delegación estuvo encabezada por el embajador de la Unión Europea en la Argentina, Erik Høeg, junto al primer consejero del bloque, Eran Nagan. También participaron representantes diplomáticos de distintos países europeos, entre ellos Gerhard Mayer (Austria), Hubert Raymond G. Cooreman (Bélgica), Tina Vodnik (Eslovenia), Nicola Lill Lindertz (Finlandia), John Gerard McCoy (Irlanda), Mauritz Wilhelmus Verheijden (Países Bajos), Gonçalo Nuno Gamito Beija de Teles Gomes (Portugal), Torsten Sven Ericsson (Suecia) y Péter Hlinka (Hungría).