Un procedimiento preventivo realizado durante la madrugada, realizado en inmediaciones de calle Mendoza y Pedro de Valdivia derivó en el esclarecimiento de un hurto, la recuperación de elementos sustraídos y la detención de un joven de 22 años que además quedó involucrado por amenazas contra el damnificado.

El hecho se inició alrededor de las 2.30 de la madrugada de este jueves, cuando personal de la División Cuerpo Especial de Vigilancia, a bordo del móvil Cobra 14, realizaba recorridas de prevención por la zona y observó a un sujeto que llevaba entre sus manos una prenda negra con vivos fluorescentes amarillos, con la cual aparentemente ocultando objetos.

La campera con la que el sospechoso llevaba oculto lo robado.

Los efectivos entrevistaron al joven, identificado como Santiago Martín Araya Herrera, y advirtieron una actitud hostil durante el procedimiento. Ante esa situación realizaron un palpado de urgencia y encontraron envueltos en la prenda un gato mecánico negro con funda marca Renault y un auto de juguete de colección color rojo con la inscripción “Famous car”, con su respectiva caja de exhibición.

El gato mecánico con la marca Renault que fue rconocido por su dueño.

Según informaron fuentes policiales, el sospechoso manifestó en ese momento que los elementos los había encontrado dentro de un contenedor de basura. Sin embargo, los uniformados secuestraron los efectos y procedieron a su aprehensión para establecer su procedencia.

Mientras trasladaban al detenido por calle Mendoza hacia el sur, en dirección a Comisaría 3ª, los efectivos advirtieron un Renault Clio gris estacionado sobre calle Mendoza, con una de sus puertas traseras semiabierta. Esa circunstancia motivó la consulta con el morador del domicilio.

En ese momento salió el propietario del vehículo, quien manifestó que había dejado el auto estacionado desde las 19 del día anterior, con cierre centralizado, aunque aclaró que el baúl presentaba una falla mecánica. Al revisar el rodado, constató que faltaban justamente el gato mecánico y el auto de colección rojo.

El auto de colección que el ladrón llevaba fue mencionado como robado, por la víctima.

La coincidencia entre los elementos faltantes y los secuestrados durante el control permitió vincular directamente al sospechoso con el hurto, por lo que se informó la situación al sistema acusatorio.

Posteriormente, el ayudante fiscal Oscar Oropel se hizo presente en el lugar y dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia por el delito de hurto simple.

Pero el caso sumó otro capítulo durante las actuaciones. Según quedó asentado en el legajo, mientras se labraban las actas en presencia policial, el detenido profirió amenazas contra el damnificado. De acuerdo con la denuncia, lanzó expresiones intimidatorias como “Cuando salga te voy a quemar la casa”, frase que habría quedado registrada en una filmación tomada por personal policial del móvil Cobra 15.

Esa situación incorporó además una acusación por amenazas, por lo que la causa quedó caratulada como hurto simple y amenaza, con intervención de UFI Flagrancia.

Los investigadores secuestraron ambos elementos recuperados para su restitución, mientras la Justicia avanzó con las medidas procesales para determinar la responsabilidad del acusado en el hecho y evaluar la situación derivada de las amenazas registradas durante el procedimiento.