La empresa de electrodomésticos Peabody ingresó en concurso de acreedores ante la imposibilidad de hacer frente a sus compromisos de deuda. Desde 2004, la firma viene produciendo a gran escala licuadoras, tostadoras y heladeras, entre otros electrodomésticos y su reciente producto estrella: el termo eléctrico.

Sin embargo, desde diciembre de 2023, la firma fue cayendo y no puede remontar ventas ante la apertura importadora y las condiciones macroeconómicas. Con 350 trabajadores, que tenía hace dos años, ahora tiene 60, la firma ya transfirió activos para iniciar operaciones en Paraguay, mientras que, en el país, atraviesa un proceso de desinversión preocupante.

Do Sun Choi, más conocido como Dante Choi, el propietario de 61 años de edad, que nació en Corea del Sur y se radicó en 1977, dijo que es el cuarto quiebre que le toca vivir en Argentina.

“Producíamos al máximo en todas las líneas de producción. En ese momento nos exigieron ser parte del programa “Precios Justos” para poder importar. El tema es que nos hacían vender a precios muy bajos. Pero el gran problema empezó con la devaluación de diciembre de 2023”, dijo el dueño de Peabody en una entrevista para Página/12.

“Teníamos 1500 millones de pesos retenidos en concepto de IVA crédito fiscal por cobros adelantados de IVA e Impuesto País. Entonces con la devaluación se me licuó todo eso. Recién en septiembre de 2024 me depositaron ese dinero, con toda la inflación que hubo en el medio. Por otro lado, el BOPREAL que nos ofrecieron por la deuda con los importadores que dejó el Gobierno anterior no le sirvió a nadie, porque en el exterior nadie quería un bono del Estado argentino. Sólo le sirvió a las grandes multinacionales. Tuve que pagar la deuda con mis proveedores en el exterior con el contado con liqui, a un tipo de cambio de entre $1.200 y $1.400”.

Además, el empresario coreano contó cómo conoció a Javier Milei antes de ser presidente. “Lo conocí en el Hotel Libertador antes del balotaje, en octubre de 2023, y salí de esa reunión diciendo que no quiero vivir en una sociedad con este tipo de Presidente. Fue muy desagradable esa conversación. Yo había ido con un empresario que tiene una empresa mucho más grande. Lo miró y le preguntó: ‘¿vos evadís no?’, él le respondió que no, que tenía todo en orden. Y Milei le dijo que ‘tenía que hacerlo, que el que evadía era un héroe’ y otras cosas peores que prefiero no contar”.

“Desde junio de 2025 estamos en recesión y la industria es la gran perdedora del modelo. El país crece al 5% pero aumenta el desempleo y la morosidad. Es un industricidio, ya cerraron más de 24 mil empresas. Desde la primera vez que hablé de esto me empezaron a acosar los trolls libertarios. Incluso me llaman a mí y a mis hijos con amenazas de muerte. Me agarró una depresión enorme, me cuesta dormir”, expresó el industrial.

Además, explicó que, en el tema de las importaciones, hay empresarios que “subfacturan para pagar menos aranceles y vender barato. ¿Cómo van a pasar a importar algo de 15 dólares a 5 en un año? Nosotros compramos esos productos, los revisamos y no cumplen normas IRAM. Es por la desregulación de Sturzenegger, ya no tienen obligación de presentar el certificado IRAM. Ahora sólo piden un QR de certificado de seguridad que muchos no cumplen y no pasa nada”.

Además, acusó al gobierno de bajar todos los controles de calidad de productos importados: “estamos importando basura y el Estado casi no controla. Lo primero es que nunca se subfacturó como ahora. Hoy más del 80% de las importaciones son así. Lo otro es que están ingresando productos de muy mala calidad, de poca vida útil y que en muchos casos no son ignífugos, lo que puede generar accidentes en un futuro. Esto no es competir, como dice el Presidente”.

Y continuó: “Ni la Reforma Laboral ni la Impositiva sirven para generar empleo en este contexto. Encima el Gobierno nos debe hace dos años 550 millones de pesos de Impuesto País. Ahora me ofrecieron devolverme en 24 cuotas. Les inicié juicio, gané y el Gobierno apeló. Andá a saber cuándo los voy a cobrar”.

Choi fue más allá y advirtió que el comercio argentino se convertirá en un centro de contrabando al estilo “boliviano”, dado que el grueso de mercadería importada, “se vende en Mercado Libre y en galpones en el Conurbano, todo en negro, son los que más venden en las plataformas, con sociedades de dos o tres personas”.

Cuando el empresario denunció esta situación en la Aduana, le contestaron: “nosotros estamos liberalizando”. Por tal motivo, Choi llevó su planta a producir en Paraguay, donde los costos son menores, como también, salarios e impuestos. Por último, dijo que “no pienso volver a producir en Argentina. En su momento compré máquinas, contraté especialistas, ingenieros. Todo eso lo perdí. No voy a perder más. Si vuelve el peronismo no creo que cambie de opinión. Para mí se terminó la Argentina industrial”.

