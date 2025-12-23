Un adolescente de 16 años fue aprehendido este lunes por la tarde cuando fue sorprendido robando en el depósito de un supermercado ubicado sobre avenida Ignacio de la Rosa, en el departamento Rivadavia. El hecho fue caratulado como robo agravado por escalamiento y quedó bajo intervención del Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia.

El procedimiento se registró mientras personal policial realizaba recorridas de prevención y seguridad por el sector asignado, cuando desde el sistema Trueno Halcón se comisionó a los efectivos a concurrir a avenida Ignacio de la Rosa, entre calles Chacabuco y Pellegrini, específicamente al local comercial Ferserma, un supermercado del lugar.

Publicidad

Según informaron fuentes policiales, el propietario del comercio y del depósito lindante alertó sobre la presencia de un sujeto con remera roja que había ingresado al depósito ubicado al oeste del local.

Al arribar al lugar, los uniformados realizaron recorridas por un descampado situado al sur del comercio, donde observaron que desde el interior del depósito comenzaban a arrojar varios rollos de cable hacia el exterior. Instantes después, un joven con las características aportadas se asomó por una pared y, al advertir la presencia policial, intentó descender, siendo inmediatamente aprehendido.

Publicidad

Durante el procedimiento se logró el secuestro de un cuchillo tipo Tramontina con mango de madera, de aproximadamente 20 centímetros, varios rollos de cable y una mochila de color celeste.

Posteriormente, los efectivos dieron intervención al Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, siendo atendidos por el juez Jorge Toro, quien dispuso la realización de pericias sobre los elementos sustraídos y los daños ocasionados, la notificación a los progenitores del menor, su traslado al Centro de Admisión y Derivación (CAD) y la recepción de la denuncia al damnificado.

Publicidad

El hecho fue caratulado como robo agravado por escalamiento, quedando a cargo de las actuaciones legales la Comisaría 38ª.