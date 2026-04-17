El Día Mundial del Malbec se celebra cada 17 de abril en conmemoración de un hecho histórico que marcó el inicio del desarrollo de la vitivinicultura en Argentina y sentó las bases para que esta cepa se convirtiera en símbolo del país.

La fecha remite al 17 de abril de 1853, cuando Domingo Faustino Sarmiento impulsó un proyecto para transformar la agricultura nacional, proponiendo la creación de una Quinta Normal y una Escuela de Agricultura en Mendoza.

En ese contexto, se incorporaron nuevas variedades de vid al país, entre ellas el Malbec, introducido por el agrónomo francés Michel Aimé Pouget. Esa decisión resultó clave para el desarrollo de la industria vitivinícola argentina.

Con el paso del tiempo, la cepa encontró en el suelo y el clima argentino condiciones ideales para su crecimiento, alcanzando una calidad superior a la de su región de origen en Francia y posicionándose como el vino insignia del país.

Por eso, el 17 de abril no solo recuerda la llegada del Malbec, sino también el punto de partida de una industria que hoy es una de las más importantes de la Argentina y reconocida a nivel mundial.

Actualmente, la fecha se celebra en más de 80 países, consolidando al Malbec como una marca país y un emblema cultural que combina tradición, identidad y proyección internacional.