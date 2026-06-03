La preocupación que invadió a los hinchas argentinos tras conocerse la lesión de Emiliano "Dibu" Martínez parece haber llegado a su fin. En la antesala de lo que fue el segundo entrenamiento de la Selección Argentina en Kansas, el arquero marplatense le envió un mensaje directo a la ilusión de todo un país.

Ante la consulta de un hincha sobre su estado físico, el guardameta de Aston Villa no dudó: "Llego". Con un pulgar en alto y la confianza que lo caracteriza, el "1" ratificó que su recuperación marcha sobre rieles pese a la fractura en un dedo de su mano derecha, sufrida durante la final de la Europa League.

Un proceso de recuperación bajo la lupa

Aunque el Dibu aún no trabaja a la par de sus compañeros, y es un hecho que Gerónimo Rulli se perfila para ser titular en los amistosos ante Honduras e Islandia, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni respira aliviado. La lesión, que de no haber sido por la inmediatez del Mundial habría requerido una intervención quirúrgica, se está tratando mediante un vendaje especial e inmovilización de la zona afectada.

El propio arquero expresó sus sentimientos a través de sus redes sociales: "Día 1 con mucha ilusión. Triste de no poder hacer todo, pero contento de estar con amigos y unidos por un país". Este mensaje, sumado a su actitud optimista en la práctica, refuerza la idea de que la rehabilitación está cumpliendo con los plazos previstos.

La mira en el debut

Argentina enfrentará a Argelia el próximo 16 de junio a las 22:00 en lo que será el estreno por el Grupo J. Scaloni es consciente de que la evolución del arquero debe ser evaluada día a día, pero la convicción del jugador es el mejor aliciente para un plantel que busca repetir la gesta mundialista. Por ahora, el Dibu sigue su puesta a punto con un objetivo claro: estar bajo los tres palos cuando la pelota comience a rodar oficialmente en la Copa del Mundo.