Revelaron que el beso de Wanda Nara y Maxi López fue hecho con IA

El mundo del espectáculo quedó en shock tras la difusión de una escena romántica entre Wanda Nara y Maxi López en una novela vertical. Las redes sociales se llenaron de teorías sobre este apasionado acercamiento que muchos interpretaron como una señal de paz definitiva entre la expareja. Sin embargo, el debate sobre si las imágenes eran reales o producto de la tecnología creció rápidamente entre los fanáticos.

Ante el misterio, en el programa Lape Club Social decidieron ir directo a la fuente para despejar las dudas que generó la secuencia. La producción del ciclo quería saber si los protagonistas habían grabado el encuentro en persona o si se había utilizado alguna herramienta digital moderna. Un periodista contactó al deportista, quien recientemente compartió detalles de su rutina de domingo en Argentina, y obtuvo una respuesta que terminó con todas las especulaciones.

Sin vueltas, el exfutbolista fue tajante al explicar que "El beso es Inteligencia Artificial" confirmando que nunca hubo un contacto físico real durante el rodaje. De esta manera, el exjugador dejó claro que la escena fue una creación tecnológica diseñada para potenciar el impacto mediático del proyecto. Aunque no fue un acercamiento romántico verdadero, el momento cumplió su objetivo al transformarse en uno de los contenidos más virales en este 2026.