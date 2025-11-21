Analizan restos encontrados en Santa Cruz que podrían ser la pareja de jubilados desaparecida

La compleja búsqueda de Pedro Alberto Kreder, de 79 años, y Juana Inés Morales, de 69, continúa desarrollándose más de un mes después de su desaparición durante un viaje desde Comodoro Rivadavia hacia Camarones. Las tareas de rastreo adquirieron un nuevo carácter este jueves tras el hallazgo de un cuerpo en la costa de Santa Cruz, cuyos restos están siendo sometidos a análisis forenses para determinar una posible vinculación con el caso de los jubilados.

El operativo de búsqueda, que supera los plazos protocolares establecidos para este tipo de procedimientos, mantiene su intensidad con la participación coordinada de efectivos policiales, bomberos y equipos especializados. El Ministerio de Seguridad de Chubut ha desplegado recursos que incluyen vehículos todo terreno, cuatriciclos y drones para recorrer sistemáticamente la franja costera y áreas de difícil acceso, contando con el apoyo técnico de agentes de Fauna e investigadores del CONICET.

El ministro de Seguridad provincial, Héctor Iturrioz, manifestó que si bien ninguna hipótesis ha sido descartada oficialmente, la teoría más sólida sugiere que la desaparición podría estar relacionada con un incidente marítimo. La ausencia de indicios concretos tras más de cuarenta días de búsqueda refuerza esta posibilidad, según explicaron las autoridades a cargo de la investigación.

La pesquisa judicial se encuentra bajo la dirección del fiscal Cristian Olazábal, mientras que el Ministerio de Seguridad implementa cada medida solicitada por la Justicia. Los familiares de la pareja, desaparecida desde el 11 de octubre, mantienen contacto permanente con las autoridades y reciben acompañamiento institucional mientras aguardan resultados concluyentes.

Cada hallazgo en la extensa costa patagónica es analizado de manera inmediata, manteniéndose una coordinación constante entre las provincias de Chubut y Santa Cruz. La comunidad permanece atenta al desarrollo de las investigaciones, en espera de confirmaciones definitivas sobre la identidad de los restos hallados y el esclarecimiento de este caso que mantiene en vilo a la región.