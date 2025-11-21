La próxima gala de *Masterchef Celebrity* (Telefe) tendrá uno de los momentos más emotivos de la temporada. Maxi López se quebró al aire al hablar de la distancia con sus hijos, en una escena que generó silencio en el estudio y terminó con el abrazo de la conductora del programa y su exesposa, Wanda Nara.

El adelanto fue publicado por la propia Wanda en redes sociales, donde se mostró el ingreso de los hijos de los participantes a la cocina para un desafío especial. Entre ellos estaban los hijos de López y Nara. Durante la presentación, la conductora le preguntó directamente: “¿Qué es lo más difícil de tener a los chicos lejos?”.

El exfutbolista, que vive en Europa junto a su pareja Daniela Christiansson, su hija Elle y otro hijo en camino, respondió con la voz entrecortada: “Que te la pasas extrañándolos”. La frase impactó de inmediato entre los presentes. López intentó recomponerse, pero las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. En ese momento, Wanda se acercó y lo abrazó ante las cámaras, gesto que reflejó el vínculo familiar que los une pese a las diferencias del pasado.

La escena será parte del inicio del episodio, donde los hijos de los famosos acompañarán a sus padres en una jornada especial de cocina. La situación se vivió como un momento íntimo y sensible dentro del estudio del programa.

No es la primera interacción destacada entre López y Nara en esta edición de *Masterchef Celebrity*. En un segmento reciente, compartieron un momento humorístico junto a Ian, uno de los participantes. La conductora se acercó a la estación de trabajo para preguntar si estaban colaborando juntos en la preparación. El intercambio derivó en bromas y un breve sketch familiar improvisado, en el que Ian llegó a llamar “mamá” a Wanda, desatando risas entre todos.

La nueva emisión del reality mezclará emoción, reencuentros y participación familiar en un capítulo que mostrará otra faceta de los concursantes, con López como protagonista de uno de los momentos más comentados del adelanto.