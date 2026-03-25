La Cámara de Diputados comenzó este miércoles las audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares, en un contexto de alta tensión política, récord de inscriptos y un fuerte operativo de seguridad desplegado en el Congreso.

El debate se desarrollará durante dos jornadas, 25 y 26 de marzo, con modalidades presencial y virtual, aunque con una participación acotada: de más de 100.000 personas anotadas, menos de 400 podrán exponer de manera directa.

La decisión de limitar la cantidad de oradores generó fuertes críticas de sectores de la oposición y organizaciones ambientalistas, que cuestionan la falta de apertura y advierten que la instancia podría quedar reducida a un trámite formal sin verdadera participación ciudadana.

En paralelo, el Gobierno implementó un amplio operativo de seguridad en las inmediaciones del Congreso, que amaneció vallado ante la convocatoria de movilizaciones en rechazo a la reforma impulsada por el oficialismo.

El proyecto en discusión ya cuenta con media sanción del Senado y propone modificar aspectos centrales de la normativa vigente, como la definición de las áreas protegidas, limitando la preservación a zonas con función hídrica comprobable y otorgando mayor injerencia a las provincias.

Actualmente, la ley vigente protege los glaciares y el ambiente periglaciar como reservas estratégicas de agua, prohibiendo actividades industriales y extractivas en esas zonas, por lo que la reforma abre un debate clave entre desarrollo productivo y protección ambiental.

Tras las audiencias, el oficialismo buscará avanzar con un dictamen en comisiones para llevar el proyecto al recinto en abril, donde se definirá si la iniciativa se convierte en ley o sufre modificaciones en Diputados.