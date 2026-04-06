El oficialismo acelera en la Cámara de Diputados para aprobar esta semana la reforma de la Ley de Glaciares, uno de los proyectos clave impulsados por el gobierno de Javier Milei, que ya cuenta con media sanción del Senado.

La estrategia apunta a sesionar el miércoles 8 de abril y avanzar con una aprobación exprés, luego de un plenario de comisiones previsto para el día anterior, donde se buscará firmar el dictamen y llegar al recinto con los acuerdos necesarios.

El proyecto propone modificar la Ley 26.639, vigente desde 2010, introduciendo cambios en la definición de qué se considera glaciar y ambiente periglacial, además de otorgar mayor poder a las provincias para determinar qué áreas deben ser protegidas.

La iniciativa responde a reclamos de gobernadores de provincias cordilleranas y abre la puerta a redefinir zonas donde podrían desarrollarse actividades productivas, como la minería, en territorios que hoy están bajo protección ambiental.

El impulso legislativo llega tras una audiencia pública de gran magnitud, que marcó un récord de participación con más de 100 mil inscriptos, reflejando el alto interés social y político que genera la reforma.

Desde el oficialismo buscan evitar dilaciones y avanzar rápidamente en la sanción definitiva, en un contexto de tensiones entre sectores productivos y organizaciones ambientalistas, que advierten sobre posibles riesgos para reservas estratégicas de agua.

Así, el Congreso se encamina a un debate clave que no solo impacta en la política ambiental, sino también en el modelo de desarrollo económico y en la relación entre Nación y provincias en torno a los recursos naturales.