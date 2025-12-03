Las entidades financieras agrupadas en ADEBA, ABA y ABAPPRA manifestaron su oposición a la propuesta incluida en la reforma laboral que permitiría que los salarios, jubilaciones y asignaciones se acrediten a través de billeteras virtuales. Según estas cámaras, esta medida podría generar mayores riesgos para los trabajadores y jubilados.

En un comunicado conjunto, las cámaras del sistema financiero defendieron el esquema actual, que utiliza bancos regulados y supervisados para el pago de haberes, y lo calificaron como “una de las políticas públicas más sólidas de las últimas décadas”. Enfatizaron que este modelo demostró su fortaleza incluso en periodos de alta inestabilidad económica.

Además, destacaron que el sistema vigente ofrece un servicio de calidad y gratuito para trabajadores y jubilados, y que las normativas actuales están alineadas con estándares internacionales que garantizan la seguridad y trazabilidad dentro del sistema financiero formal.

Las cámaras advirtieron que permitir el depósito de haberes en billeteras digitales podría implicar “un descenso en los niveles de formalidad y de exigencias regulatorias”, ya que estas plataformas no cuentan con el mismo marco de control que los bancos tradicionales. Por ello, señalaron que esta medida podría exponer a los beneficiarios a posibles pérdidas en caso de dificultades financieras o de gestión por parte de las empresas que operan las billeteras.

En sus declaraciones, las entidades subrayaron que “relajar las condiciones para el pago de sueldos y jubilaciones supone riesgos concretos para millones de personas” y solicitaron que estos pagos se mantengan dentro del sistema bancario tradicional.