El próximo 8 de diciembre marca la fecha ideal para armar el tradicional árbol de Navidad, un momento en el que la decoración puede incluir elementos que potencien no solo la estética, sino también las energías del hogar.

Entre estos elementos, la cinta roja se destaca por su simbolismo. Esta tradición recomienda colocar la cinta en una de las ramas del árbol para atraer buena suerte, protección y prosperidad, además de bloquear las energías negativas y el mal de ojo.

El color rojo posee una larga historia de asociación con la vitalidad y la fuerza. Diversas prácticas espirituales y culturales, como el Feng Shui, lo utilizan para fomentar un ambiente armonioso y lleno de energía positiva en el hogar.

Al colocar la cinta roja, se busca canalizar y amplificar estas buenas vibras. Se aconseja acompañar este gesto con una intención o deseo personal para maximizar la concentración de energía positiva en la casa durante la temporada navideña.

Esta costumbre, que ha ganado popularidad en años anteriores, se mantiene vigente para 2025 y se complementa con otras tendencias decorativas, como el uso de árboles de madera.

Los árboles de madera, que se están imponiendo en países europeos como España, Alemania, Países Bajos y Dinamarca, ofrecen una alternativa sostenible y estética frente a los árboles naturales, que requieren cuidados constantes, y a los artificiales, fabricados con plásticos poco amigables con el medio ambiente.

Esta propuesta se enmarca dentro de la filosofía minimalista, donde la madera aporta calidez y sencillez, convirtiéndose en protagonista de la decoración navideña.