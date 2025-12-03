La Ciudad de Buenos Aires está próxima a inaugurar un espacio dedicado a Charly García, uno de los artistas más emblemáticos del país. La iniciativa consiste en la creación de la "Esquina Charly García" en el barrio de Palermo, donde se busca consolidar su legado cultural en un punto estratégico de la ciudad.

La ceremonia oficial se llevará a cabo el domingo 7 de diciembre a las 17:00 horas en el complejo Palermo Off, situado en Arenales 3339, que se convertirá en el epicentro de la celebración.

Como parte del homenaje, se presentará un mural de gran formato ubicado en la terraza del predio, en el ex Paseo del Sol, un lugar que García frecuentó durante la efervescente movida cultural de los años 80. Este mural, diseñado por el gestor cultural Mariano Cabrera sobre la base de fotografías históricas de Gabriel Rocca, tendrá unas dimensiones de 5,5 por 4,5 metros y estará realizado totalmente en cerámicos, con la intención de ofrecer un tributo duradero y de fuerte impacto visual.

Este reconocimiento local se inspira en un tributo similar que tuvo lugar en Nueva York en 2023, donde la intersección de Walker St. y Cortlandt Alley fue bautizada "Charly García Corner", en referencia a una emblemática imagen del álbum Clics Modernos.

El punto simbólico más relevante del homenaje porteño será la esquina de Avenida Coronel Díaz y Avenida Santa Fe, donde actualmente reside el cantante, transformando esta intersección en un lugar de especial significado para su historia personal y artística.