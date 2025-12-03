La primera exposición de arte sacro realizada fuera de templos se llevó a cabo en la ex Estación San Martín, un hecho inédito que reunió a más de 50 artistas locales. La muestra, abierta al público y de manera gratuita, incluye iconografías, pinturas, cerámicas, esculturas, fotografía y tecno arte, especialmente seleccionados para esta edición.

El padre Martín Nacusi, del Instituto San Juan Bautista, destacó que la iniciativa surgió “como parte de un proceso de cursada de historia del arte sacro, acompañado por la Pastoral Artística de la Diócesis”. Explicó que los estudiantes no solo aprendieron la tradición de la Iglesia en el arte sagrado, sino que también produjeron sus propias obras. “El anhelo es que estas creaciones no queden guardadas en una casa, sino que puedan darse a conocer al público”, afirmó.

Los 50 artistas convocados aceptaron sumarse a la convocatoria. “Estamos muy felices por la participación de tantos sanjuaninos que han dicho que sí a la fe desde el arte”, expresó Nacusi. La muestra estará abierta hasta el martes 9, excepto domingo y el feriado del día 8, en horarios comerciales de mañana y tarde.

Además, se programaron actividades complementarias: el sábado 6 habrá venta de artesanías religiosas con artesanos locales y una cantata por la paz en el anfiteatro El Globito, de 19 a 22, con participación interreligiosa y espectáculos para toda la familia.

Cristina Sánchez, colaboradora de la pastoral artística, remarcó la relevancia histórica de esta edición. “Es la primera exposición de arte sacro que se realiza en San Juan fuera de los templos, y participaron 50 artistas. La respuesta fue tan generosa que nos sorprendió gratamente”, señaló. Subrayó además que el arte sacro “expresa la comunicación con Dios, y evidentemente las personas necesitamos manifestarla también a través del arte”.

La iniciativa nació como una presentación final del curso, pero creció rápidamente gracias a la adhesión de docentes, artistas invitados y comunidad en general. Sánchez valoró que las obras de los alumnos puedan exhibirse en un espacio accesible: “Es importante para ellos que la gente venga y las conozca, porque muchos artistas se expresan no con palabras, sino a través de estas formas de arte”.

La muestra dispone de salas temáticas que recorren distintas corrientes y técnicas: iconos tradicionales, arte digital, tecno arte, cerámica, escultura, pintura y obras en papel, ofreciendo un recorrido amplio y diverso que combina tradición, espiritualidad y nuevas tecnologías.