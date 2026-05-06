El ránking de gobernadores volvió a mostrar movimientos y una tendencia clara: altos niveles de aprobación en general, con diferencias marcadas entre quienes lideran, los que crecen y los que quedan en el fondo de la tabla. Según la última encuesta de CB Consultora Opinión Pública, realizada entre el 1 y el 4 de mayo, el neuquino Rolando Figueroa se ubicó por primera vez en el primer puesto.

Figueroa lidera el listado con un 56,1% de imagen positiva, consolidando su posicionamiento tras haber ganado la gobernación en 2023 y romper con décadas de hegemonía política en su provincia. Detrás suyo aparecen Claudio Poggi, de San Luis, con 55,7%, y Osvaldo Jaldo, de Tucumán, con 55,1%, completando un podio con fuerte respaldo local.

Más abajo en la tabla, aunque todavía con niveles aceptables de aprobación, se ubican otros mandatarios que muestran estabilidad en sus distritos, confirmando que la mayoría de los gobernadores mantiene una relación positiva con sus electorados.

En cuanto a las subas, el informe destaca al fueguino Gustavo Melella como el gobernador que más creció en el último mes, con un aumento de 2,3 puntos porcentuales en su imagen. Este dato lo posiciona como uno de los dirigentes en mejor evolución dentro del ránking.

En contrapartida, el chaqueño Leandro Zdero fue quien registró la mayor caída, con una baja de 2,7 puntos, reflejando un retroceso en su valoración respecto al mes anterior.

En el fondo de la tabla aparecen los gobernadores con menor imagen positiva, aunque ninguno perfora el 40%. Allí se ubican Alberto Weretilneck, de Río Negro, con 41,8%; Ricardo Quintela, de La Rioja, con 42,5%; y Axel Kicillof, de la provincia de Buenos Aires, con 43,1%. En estos casos, además, se observa un diferencial negativo entre la imagen positiva y la negativa.

El relevamiento, basado en muestras de entre 882 y 1.175 casos por provincia y con un margen de error de entre +/- 2,9% y 3,3%, confirma así un escenario donde los gobernadores no solo mantienen altos niveles de aprobación, sino que además protagonizan un ránking dinámico, con liderazgos que se consolidan, figuras en ascenso y otras que enfrentan caídas en su imagen.