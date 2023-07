Dos argentinos presente: hora, TV y cartelera del UFC Vegas 77

La división femenina de Peso Gallo de UFC está llena de emoción y oportunidades, por lo que este sábado 15 de julio habrá una gran batalla. Ahora que Amanda Nunes se ha retirado, el título está al alcance de cualquiera, y la antigua campeona, Holly Holm, está decidida a volver a la cima. Sin embargo, Mayra Bueno Silva, una estrella en ascenso, se interpone en su camino. Ambas se verán las caras en la estelar del UFC Vegas 77, en el Apex de Nevada.

Holly Holm es una de las estrellas más aclamadas en los deportes de combate. Antes de su carrera en las MMA, fue una campeona mundial de boxeo y miembro del Salón de la Fama de ese deporte. Desde su debut en las Artes Marciales Mixtas en 2011 y su llegada a UFC en 2015, ha dejado una marca imborrable en la industria. En 2015, sorprendió al mundo al destronar a Ronda Rousey y llevarse el título de Peso Gallo de dicha empresa. Si bien perdió el cinturón ante Miesha Tate, ha mantenido su posición como contendiente a lo largo de su carrera.

Publicidad

Por otro lado, Mayra Bueno Silva, de 31 años, tiene un impresionante récord de 10 victorias, 2 derrotas y 1 empate como profesional. Después de una racha invicta en Brasil, ganó una pelea por sumisión en el Dana White Contender Series, lo que le aseguró un contrato con UFC. Desde entonces, ha obtenido cinco victorias, dos derrotas y un empate. Sus últimas tres fueron contra Wu Yanan, Stephanie Egger y Lina Lansberg. En la actualidad, ocupa el décimo puesto en el ranking de Peso Gallo.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Como dato importante para los argentinos, habrá dos peleadores "albicelestes" este sábado 15 de julio en el UFC Vegas 77. Ailín Pérez será quien abra el evento, cuando se vea de frente con Ashlee Evans-Smith. Por otro lado, uno de los mejores prospectos de Argentina en el mundo, Francisco Prado, será parte de las estelares cuando choque con Ottman Azaitar.

Cartelera del UFC Vegas 77

Estelares

Holly Holm vs. Mayra Bueno Silva; Peso Gallo femenino.

Jack Della Maddalena vs. Bassil Hafez; Peso Wélter.

Albert Duraev vs. Park Jun-yong; Peso Mediano.

Norma Dumont vs. Chelsea Chandler; Peso Pluma femenino.

Ottman Azaitar vs. Francisco Prado; Peso Ligero.

Terrance McKinney vs. Nazim Sadykhov; Peso Ligero.

Preliminares

Melsik Baghdasaryan vs. Tucker Lutz; Peso Pluma.

Viktoriia Dudakova vs. Istela Nunes; Peso Paja femenino.

Austin Lingo vs. Melquizael Costa; Peso Pluma.

Evan Elder vs. Genaro Valdez; Peso Ligero.

Tyson Nam vs. Azat Maksum; Peso Mosca.

Alexander Munoz vs. Carl Deaton III; Peso Ligero.

Ashlee Evans-Smith vs. Ailín Pérez; Peso Gallo femenino.

Publicidad

Horarios

Estelares

22:00 horas de Chile, Bolivia y Paraguay; 23:00 horas de Argentina y Uruguay; 21:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia; 20:00 horas de México; 04:00 horas de España.

Preliminares

19:00 horas de Chile, Bolivia y Paraguay; 20:00 horas de Argentina y Uruguay; 18:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia; 17:00 horas de México; 01:00 horas de España.

Transmisión

Canales de TV

México: Fox Sports.

España: Eurosport.

Argentina: Fox Sports.

Estados Unidos: ESPN (cartelera principal).

Streaming

Argentina: Star+ y UFC Fight Pass.

México: ESPN+ y UFC Fight Pass.

Estados Unidos: ESPN+, Fubo (Prelims), UFC Fight Pass.

España: Eurosport Player y UFC Fight Pass.