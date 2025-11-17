Un episodio de extrema violencia conmocionó al barrio La Estación, donde una mujer recibió diez puñaladas durante una pelea callejera que terminó con dos detenidas. Según confirmó el comisario Sergio Bortolozi, el hecho ocurrió en la intersección de calles Frías y 5, alrededor de la una de la madrugada, cuando la víctima llegó acompañada por una amiga y debió ser trasladada de urgencia al hospital Rawson.

El efectivo de la subcomisaria Buenaventura Luna relató a DIARIO HUARPE que la mujer presentaba “puñaladas por todo el cuerpo”, mientras se intentaba reconstruir cómo comenzó la agresión. Explicó que la víctima y su acompañante se dirigían al barrio Huarpe cuando se toparon con un grupo de cinco mujeres, entre mayores y menores, y allí se desató la pelea. “La daminificada mantiene una pelea con una menor”, señaló.

La policía de la zona trabaja junto al equipo de investigación en el análisis del material fílmico que circula, donde se observa a la víctima caer al suelo antes de ser atacada por la agresora que aparece por detrás. Bortolozi confirmó que ambas involucradas “están identificadas por la misma denuncia que se ha realizado”.

El oficial detalló que la apuñaladora es mayor de edad, mientras que la joven que inició la pelea es menor. Además, indicó que la víctima conocía a las agresoras y que el conflicto respondería a “un problema de vieja data”.

La Policía ya tiene a las dos responsables detenidas y continúa con las diligencias para determinar responsabilidades y elevar la causa. “Se está trabajando en eso. Ya tenemos gente abocada a la investigación”, aseguró Bortolozi.

El comisario reconoció su sorpresa por la gravedad del caso, especialmente porque involucra a menores. “En esta zona se dan frecuentemente estas peleas, pero entre menores es lo que me sorprende y la gravedad del hecho”, sostuvo, advirtiendo que este tipo de situaciones “se está dando más seguido que lo habitual”.