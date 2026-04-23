Vuelve la reforma laboral con nuevos criterios para despidos licencias y horas extra

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió dejar sin efecto la medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) que había suspendido más de 80 artículos de la reforma laboral. De esta manera, la ley de modernización aprobada por el Congreso volvió a entrar en plena vigencia y ya impacta en condiciones centrales del empleo en Argentina.

El nuevo marco introduce cambios en la organización de la jornada laboral, el régimen de vacaciones, las indemnizaciones por despido y los procesos judiciales, con el objetivo de reducir costos laborales y flexibilizar las relaciones de trabajo.

Banco de horas: más flexibilidad en la jornada

Uno de los puntos principales es la implementación del banco de horas. A partir de ahora, empleadores y trabajadores pueden pactar por escrito la compensación de horas extra, ya sea mediante francos compensatorios o redistribución de la jornada.

Estos acuerdos deberán respetar un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas y podrán formalizarse con intervención sindical. El sistema permite alternar períodos de mayor carga horaria con otros más reducidos, siempre dentro de los límites legales o establecidos por convenios colectivos.

Vacaciones: posibilidad de fraccionamiento

En materia de vacaciones, se mantiene el período tradicional entre octubre y abril, aunque se habilita la posibilidad de acordar licencias fuera de ese lapso.

La normativa también introduce la opción de fraccionar las vacaciones en períodos no menores a siete días consecutivos. Además, si la empresa organiza turnos rotativos, deberá garantizar que cada trabajador acceda al menos una vez cada tres años a su descanso en temporada de verano.

Indemnizaciones: nueva base de cálculo

La reforma redefine el cálculo de la indemnización por despido sin causa, que ahora se limita a la remuneración mensual, normal y habitual. Quedan excluidos conceptos como el aguinaldo o las vacaciones no gozadas.

También se establece que la indemnización será la única compensación por despido y se incorpora un nuevo sistema de actualización de créditos laborales, ajustado por inflación según el índice de precios más un 3% anual.

En paralelo, se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado por aportes obligatorios de los empleadores, y se habilita la posibilidad de que los convenios colectivos implementen fondos de cese laboral basados en capitalización individual, en reemplazo del esquema indemnizatorio tradicional.

Cambios en juicios laborales y pagos

La ley introduce modificaciones en la ejecución de sentencias laborales. Las grandes empresas podrán pagar condenas en hasta seis cuotas mensuales, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas tendrán un plazo de hasta doce cuotas.

Asimismo, se establece la obligatoriedad del registro digital del vínculo laboral ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), junto con la digitalización de los libros laborales, que deberán conservarse durante diez años. Los salarios, en tanto, deberán abonarse exclusivamente por vía bancaria o mediante entidades oficiales.

Período de prueba y blanqueo laboral

Otro cambio relevante es la extensión del período de prueba a seis meses para la mayoría de los trabajadores, pudiendo llegar hasta ocho meses en empresas pequeñas. Durante ese tiempo, el empleador puede finalizar la relación sin pagar indemnización, aunque debe registrar al trabajador desde el inicio.

En paralelo, se eliminan las multas por empleo no registrado previstas en la Ley 24.013. En su lugar, se implementa un sistema de incentivos para la regularización: los empleadores que blanqueen trabajadores no serán sancionados, aunque deberán abonar las deudas salariales y previsionales.

Con la entrada en vigencia de la reforma, se abre una nueva etapa en el régimen laboral argentino, con cambios que ya generan debate entre sindicatos, empresas y especialistas sobre su impacto en el empleo y los derechos de los trabajadores.