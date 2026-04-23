El SMN realizará un paro este viernes: cómo afectará a San Juan

Este viernes 24 de abril, trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en San Juan llevarán adelante un paro informativo que implicará la interrupción total de la emisión de datos meteorológicos entre las 5 y las 12. La medida se da en el marco del recorte de personal impulsado por el gobierno de Javier Milei, que contempla la desvinculación de 240 trabajadores a nivel nacional.

En la provincia, el conflicto se agravó tras el despido de una trabajadora que cumplía funciones en el aeropuerto de 9 de Julio. Según explicaron desde el sector, la reducción de personal impacta directamente en la operatividad de un servicio que funciona las 24 horas, generando una mayor carga laboral para el resto del equipo.

Matías Villafañe, trabajador del SMN en San Juan, detalló que la medida será de carácter informativo: los empleados permanecerán en sus puestos, pero no brindarán ningún tipo de reporte. Esta decisión podría afectar no solo los vuelos programados para el viernes, sino también los del resto del fin de semana, debido a la falta de información clave para la navegación aérea.

Actualmente, el SMN cuenta con solo siete trabajadores en San Juan: dos en Jáchal bajo modalidad contractual, tres en el aeropuerto —uno de ellos también contratado— y dos en la órbita de la Fuerza Aérea. Desde el organismo advierten que, de continuar esta situación, podrían dejar de cubrirse turnos nocturnos, lo que incrementaría los riesgos operativos.

“El Gobierno no tiene en cuenta la calidad de la información ni el trabajo que se realiza en cada estación. Esto va a perjudicar la toma de datos”, señaló Villafañe. En esa línea, remarcó que en el aeropuerto sanjuanino se registran datos de manera ininterrumpida desde hace más de 40 años, y que esta será la primera vez que se interrumpe el servicio por una medida de fuerza.

Uno de los principales puntos de preocupación es el impacto en la precisión de los reportes meteorológicos y climatológicos. Según indicaron, la falta de datos podría derivar en informes erróneos, afectando tanto a la actividad aérea como a la población en general.

Ante este escenario, los trabajadores anticiparon que solicitarán una reunión con autoridades del Gobierno provincial para exponer las consecuencias de los despidos y buscar una salida al conflicto que garantice la continuidad y calidad del servicio.