Apenas dos días después de haber sido condenado a siete años de prisión, José Garramuño volvió a sentarse en el banquillo de los acusados en San Juan. Esta vez, enfrenta una imputación mucho más grave: intento de homicidio en un violento asalto ocurrido el pasado 15 de abril en el barrio Güemes, en Rawson, donde una joven de 20 años fue baleada.

Ataque a balazos y una víctima en estado crítico

Según detalló el fiscal de la UFI Delitos Contra la Propiedad, Leonardo Villalba, explicó a DIARIO HUARPE que Garramuño fue identificado como uno de los motochorros que abordaron a una pareja en la vía pública. “Uno de ellos disparó dos veces contra la chica y le causó una lesión de gravedad que afectó el colon”, explicó.

El informe médico incorporado a la causa determinó que la víctima “estuvo en riesgo su vida”, y aunque logró sobrevivir, continúa bajo seguimiento clínico por las lesiones sufridas. En el hecho, además, los delincuentes sustrajeron pertenencias de la pareja.

Pruebas y detención

Durante la investigación, se realizaron allanamientos que permitieron secuestrar elementos clave para la causa. “Logramos el secuestro de los cascos y una de las camperas utilizadas en el ilícito”, indicó Villalba, quien agregó que dichos objetos fueron reconocidos por una de las víctimas.

El fiscal también recordó que Garramuño fue detenido al día siguiente del ataque en una situación de flagrancia, portando armas de fuego que “se condicen con las utilizadas en el hecho”.

Respecto a los cuestionamientos de la defensa (que sostiene que las armas estaban cargadas y que la vestimenta es genérica), el funcionario respondió: “Eso será materia de debate en un eventual juicio”, y sostuvo que existen otros elementos que lo vinculan directamente con el ataque.

Nueva imputación y posible condena

En la audiencia de formalización, el Ministerio Público solicitó imputar a Garramuño por homicidio criminis causa agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, una figura penal que contempla penas de entre 10 y 15 años de prisión.

Además, se pidió un plazo de un año para profundizar la investigación, aunque podría acortarse a medida que se incorporen nuevas pruebas. La prisión preventiva, en tanto, quedó abstracta debido a que el acusado ya cumple una condena reciente: cuatro años en el fuero de flagrancia y tres más en otra causa de la UFI Genérica.

El caso quedó en manos del juez de Garantías Maximiliano Eugenio Barbera, mientras la investigación avanza sobre uno de los episodios más violentos registrados en las últimas semanas en Rawson.