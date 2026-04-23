Acusado por amenazas de bomba en Rawson zafa de una nueva imputación por decisión judicial

El Ministerio Público Fiscal, a través de su representante Alejandro Mattar, informó esta mañana que el hombre acusado de realizar seis llamadas falsas con amenazas de bomba a una escuela de Rawson durante el año pasado logró evitar ser imputado por un nuevo delito de amenaza. La jueza interviniente denegó la solicitud de ampliación del plazo de investigación que había sido requerida por la fiscalía para incorporar este hecho adicional, al considerar que dicha amenaza hacia una persona de sexo femenino no guarda relación directa con los elementos de convicción de la causa actual por las falsas alertas de bomba. En consecuencia, se dispuso que ambos procesos no sean acumulados, otorgándose un plazo de entre veinte y treinta días para presentar la acusación formal si existen elementos suficientes.

El fiscal Mattar explicó que esta nueva imputación que se pretendía incorporar no se desprende de la investigación por la amenaza de bomba, sino que constituye otro conflicto independiente que involucra al mismo imputado. En cuanto a la causa principal, el avance más relevante es un informe elaborado por la división de análisis tecnológico de la Policía de San Juan, al cual se han remitido las grabaciones y los datos provenientes de los dieciséis teléfonos celulares encontrados durante la investigación. Este material representa un caudal significativo de audios, videos y mensajes de texto que aún deben ser analizados en profundidad.

Los dieciséis teléfonos fueron secuestrados en el marco de allanamientos realizados en tres domicilios. En esta causa se encuentra vinculado un menor de edad, cuyo proceso se tramita ante el juzgado de menores, mientras que la fiscalía mantiene a su cargo la investigación respecto del mayor de edad involucrado en el hecho. Asimismo, se menciona la posible participación de otros menores que aún no han sido identificados.