Economía social, solidaria y popular, el apoyo de todos juntos es la clave

En estos tiempos complejos a causa de la pandemia por coronavirus y las distintas crisis sufridas, como la crisis económica nacional o las lluvias y terremoto en San Juan, hacen que sea necesario actuar y debatir para tratar de dar soluciones o respuestas. En ese marco es que se da la Semana Social 2021, organizada por la Comisión de Justicia y Paz, el Arzobispado de San Juan de Cuyo y Caritas. DIARIO HUARPE recibió un panel de debate denominado “Economía social, solidaria y popular”.



Quienes participaron de esta edición fueron Gustavo Sprei, director de Planificación, Evaluación y Monitoreo del Ministerio de Desarrollo Humano; padre Diego Vera, de Caritas San Juan; David Domínguez, director de Cooperativas; y Mario Noroña, referente de Caritas.



Durante el conversatorio se tocaron temas y conceptos de economía social y la solidaridad, cambios por pandemia en pobreza y exclusión social, estrategias y corporativismo; y lo que depara el futuro.



Desde Caritas, el padre Vera destacó que “la base de la economía social es la solidaridad y eso es lo que se dio en esta pandemia”. “Hemos podido compartir esfuerzo y talento, donde se cayeron muchas barreras (...) Las experiencias de solidaridad que desde Caritas hemos tenido han sido increíbles en cuanto a acompañar, compartir. Más allá de todo, está el valor humano de compartir con otros fue importante”, afirmó.



Vera destacó en este sentido el trabajo de quienes se acercaron y pusieron el lomo para ayudar en este último año y medio complejo. “Cada instancia que se dio, cada estructura que se formó en esta pandemia fue dando frutos y esos fueron charlar, hacer, y se hizo”, afirmó y agregó que “el trabajo fue el compromiso de hombres, mujeres, jóvenes, que cumplieron con las normativas sanitarias que regían. La gente se comprometió con su comunidad”.



“El ejercicio de esta solidaridad compartida ha dignificado a los hermanos y hermanas. Que se sientan en cuenta en una situación en la que tal vez no se sentían así, es dignificación es muy buena. Lo importante es estar y en eso tanto lo público como lo privado estuvieron”.



Por otro lado, Sprei dijo que “la empatía es un concepto que teníamos que recuperar como sociedad y en esta pandemia la recuperamos. La pandemia fue trasversal, no hizo distinción de clases social”



Sprei marcó que la pobreza estructural ha sido un factor que hubo que trabajar, que tiene que ver no sólo con el acceso monetario, sino el acceso a la salud, a la educación. “La pobreza estructural se convirtió en algo cultural. Hay familias que pueden encontrarse fuera de la línea de pobreza, pero desde lo que es educación, salud, vivienda, por ejemplo, se complejiza”.



“Desde Gobierno hacemos todo lo que podemos, pero no depende enteramente de nosotros, la parte privada tiene que hacer su parte, ya que muchas veces contamos con recursos finitos para ayudar”, dijo.



“La pobreza no es un porcentaje a nivel número, sino que es dolor y sobre eso hay que trabajar”, aseveró y adhirió al concepto que el trabajo entre todos es clave para el desarrollo de la economía social y solidaria.



Por el lado del cooperativismo, David Domínguez, director del área en el Gobierno provincial, contó que “la economía social y solidaria es el tercer motor de la economía en el mundo”. En esta línea, dijo que con la llegada de la pandemia, si bien no se pudo aplicar la planificación estipulada, se aprovecharon modelos que tenían que ver con incentivar la creación de cooperativas de trabajo. “Desde que comenzó la pandemia a la fecha hemos entregado más de 60 nuevas matrículas en San Juan, con un concepto muy claro que es no generar cooperativas por generar, sino acompañar a ese grupo de personas y que sepan que es una empresa social, que no pensaran en que van a encontrar trabajo ahí nomás sino que era una empresa en sí misma y desmitificar que esto era un acceso a un plan social”, contó Domínguez.



Por último, Mario Noroña, referente de Caritas, reforzó la idea de que economía social y solidaria es un trabajo que se debe hacer con la colaboración de todas las partes.



“Le hicimos frente a lo desconocido que era una pandemia, trabajando con los sectores más vulnerables. Hicimos un master en el terreno, porque nos tocó trabajar con la virtualidad, los protocolos y el acompañamiento con quienes no podían salir”.



Destacó que la unión con el Estado permitió llegar a lugares que por estructura lo público no puede llegar, pero Caritas sí podía”.



Mirando hacia adelante, lo que se viene para el futuro, Noroña dijo que “el desafío es generar una estructura e ingresos que permitan el crecimiento de la gente y salir de lugares estructurales dónde están desde hace tiempo”.



A modo de cierre, el padre Vera tomó la posta nuevamente y remarcó el concepto que predominó en el conversatorio: “Solos no podemos” y agregó que “en todo lo que se ha dicho, vislumbro un camino de esperanza”.



“El desafío más grande es no perder el rumbo (...) y debemos estar, todos, atentos a lo que se viene, en la postpandemia. Se han generado muchas situaciones, muchas carencias, soledad, sufrimiento, el desgaste de quienes estuvieron al frente de batalla. Si no humanizamos las instituciones, es un peligro. Hay que mirar empáticamente al otro, reconociéndolo, hay que entender que hay que generar esperanza”, finalizó diciendo.



Como conclusión del conversatorio, lo que quedó fue que la unión y el apoyo de las instituciones tanto publicas como privadas es la clave para el desarrollo de las comunidades afectadas y que solos no se puede.

Testimonios

• Graciela Orioni, madre del Movimiento de Schoenstatt

"Fuimos de adentro hacia afuera. La campaña se extendió en voluntades y corazones. Estamos muy agradecidas porque en tiempos de pandemia, cuando más dolores hay, es cuando más ha crecido esta campaña".

• Fabiana Mines, madre del Movimiento de Schoenstatt

"En la época de confinamiento fue cuando más llamados recibimos. Se tejieron más redes, pudimos llegar a más personas. La solidaridad se multiplica en tiempos difíciles y nos ayuda a desarrollarnos como personas".

• Betiana Quiroga, movimiento social Martina Chapanay.

"Con la economía popular queremos visibilizarlos y fortalecer el trabajo productivo, que puedan salir adelante. Estamos en la lucha cotidiana para construir un mundo equitativo y menos desigual".

• Fidel Maric, referente organización social 25 de Mayo.

"La economía popular es una pieza fundamental del futuro, necesaria, parte de la solución de un futuro mejor, más justo, que no tenga excluidos. Ni merendero, ni comedor, trabajo digno para todos y para todas".