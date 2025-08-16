La Peatonal de San Juan fue el escenario de una gran celebración por el Día del Niño, organizada por GRUPO HUARPE en conjunto con la Municipalidad de Capital y la Cámara de Comerciantes Unidos. Cientos de familias participaron de las actividades recreativas, que incluyeron una búsqueda del tesoro, animaciones, pintacaritas y la distribución de chocolate caliente.

La banda de la Policía acompañó la tarde especial. FOTO: DIARIO HUARPE

La Banda de la Policía acompañó el evento con un repertorio musical que alegró a los presentes, mientras los más pequeños disfrutaron de juegos, personajes infantiles y sorpresas. La iniciativa no solo brindó entretenimiento a los niños, sino que también promovió la actividad comercial en el microcentro de la ciudad.

Las pintacaritas le dieron color a la siesta. FOTO: DIARIO HUARPE

La jornada, que se enmarca en los festejos por los 20 años de DIARIO HUARPE, reflejó el espíritu comunitario y festivo, consolidándose como un espacio de encuentro para las familias sanjuaninas.

La multitud fue la protagonista de la tarde. FOTO: DIARIO HUARPE