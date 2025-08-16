Provinciales > Celebración con los más chicos
Pintacaritas, chocolate y bandas en vivo: así festejan cientos de niños junto a GRUPO HUARPE
La Peatonal de San Juan fue el escenario de una gran celebración por el Día del Niño, organizada por GRUPO HUARPE en conjunto con la Municipalidad de Capital y la Cámara de Comerciantes Unidos. Cientos de familias participaron de las actividades recreativas, que incluyeron una búsqueda del tesoro, animaciones, pintacaritas y la distribución de chocolate caliente.
La Banda de la Policía acompañó el evento con un repertorio musical que alegró a los presentes, mientras los más pequeños disfrutaron de juegos, personajes infantiles y sorpresas. La iniciativa no solo brindó entretenimiento a los niños, sino que también promovió la actividad comercial en el microcentro de la ciudad.
La jornada, que se enmarca en los festejos por los 20 años de DIARIO HUARPE, reflejó el espíritu comunitario y festivo, consolidándose como un espacio de encuentro para las familias sanjuaninas.