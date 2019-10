Economistas aconsejan no comprar dólares si se cambia en el corto plazo

Este jueves, el dólar alcanzó en San Juan los $73,50 para la venta y $70 para la compra en algunas casas de cambio. Esta situación se da justo tres días antes de las elecciones generales del próximo domingo. Según los economistas locales Fabián Saffe y Ana Kulichevsky sostienen que la intervención del Banco Central es clave para que la divisa norteamericana no aumente más su cotización.

Sobre los que apuestan al dólar, los economistas sostuvieron que no deben desesperarse por adquirir la divisa. “Si es para cambiar a corto plazo no conviene ya que el dólar se anexará al valor del paralelo y terminarán perdiendo más de lo que ganaron. Ahora si es para invertirlo dentro de varios meses ahí es quizás donde se verá reflejado el posible aumento”, precisó Kulichevsky.

Por su parte, Fabian Saffe dijo: “El dólar no tiene techo estable. El único que lo está manteniendo es el Banco Central con las intervenciones que realiza en el mercado por medio del Banco Nación y las distintas alternativas de compra y venta de divisas. Si el organismo se retira nadie lo puede frenar”. Además agregó que para evitar que ocurra lo del lunes 12 de agosto tras las Primarias, la institución financiera deberá jugar un rol preponderante desde la primera hora de la jornada.

Más allá de eso, el economista evaluó un escenario de “incertidumbre”. Dijo que hay total desconfianza de los acreedores en el sistema bursátil. “Cuando decimos mercado nos referimos a personas que están especulando constantemente”, sostuvo. Si bien Saffe señaló la importancia de intervención para mantener la cotización también dio su pronóstico sobre el uso de esta medida: “Por esta política el Banco Central está perdiendo casi 100 millones de reservas diarias y la Argentina no muestra solvencia en el corto plazo. Nadie sabe de dónde van a salir los dólares que el país necesita para el 2020”, agregó preocupado.

En la misma línea se mostró Kulichevsky quien dijo que la situación es “crítica” y destacó que eso condujo a que varios de los candidatos electorales son economistas porque vieron la reacción de la gente y buscan darles respuestas. “Nadie sabe qué va a pasar con la divisa la próxima semana. Hay que destacar que lo peor ya pasó con la fluctuación del dólar pero afectó mucho a la sociedad. Creo que ahora se tomarán otras medidas para lograr la contención. Será clave lo que digan tanto en la previa del escrutinio como al cierre de la jornada electoral”, sostuvo.

Más allá de la cotización lo que preocupa a los economistas es cómo impactará la eventual suba de la divisa en la política monetaria del país. Argentina necesita de los dólares porque el país está ahorrando en esa moneda, además paga la deuda en ese tipo de cambio y es necesario tenerlo para la resolución de los problemas de la economía real como son las importaciones. “La situación se agudiza más porque los mercados voluntarios de deudas están cerrados y el Fondo Monetario Internacional es el único que te puede prestar pero ahora no porque están renegociando”, finalizó Saffe.