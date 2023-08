El inesperado triunfo de Javier Milei provocó una fuerte afectación a la economía del país, que desde tempranas horas del día después de las PASO 2023, mostró los primeros cambios. Frente a este escenario, los empresarios de varias cámaras de San Juan coincidieron en que esto representa un problema para el sector.

Fuentes calificadas de la Unión Industrial de San Juan destacaron que para este martes hay pactada una reunión de junta de la Unión Industrial Argentina y sacarán un comunicado para comentar las posibles medidas. “Nos parece que son momentos difíciles y hay que tratar de no generar más ansiedad a las problemáticas que vivimos a diario los argentinos”, respondió con cautela un referente del sector a DIARIO HUARPE.

En representación del comercio en la Federación Económica de San Juan, Marcelo Vargas, dijo que este triunfo va a “traer mucha incertidumbre porque nadie esperaba que ganara Milei. En tanto el comercio está en pleno cambio de temporada y esta va a ser una semana inestable en ventas. Los efector principales los vamos a ver cuándo haya que traer la ropa de verano que no sabemos a qué precio se va a comprar y vender”, destacó el referente.

Desde el sector de la Cámara de la Construcción, Julián Rins, comentó que las nuevas medidas adoptadas por el Banco Central los impactan de lleno. “Es una devaluación del 20% de la moneda y en el sector, toda empresa que esté haciendo obras, ya sea pública o privada tiene deudas con sus clientes y esto impacta negativamente, genera incertidumbre”, mencionó.

Por otra parte aseguró que esto generó que los proveedores suspendan las ventas en tanto se rearme una nueva lista con los precios por el nuevo dólar y eso va a generar una mayor devaluación.

“La continuidad de las obras dependerán de la situación particular de cada empresa. Las que ya venían comprometidas es posible que esto las afecte en gran medida. Pararlas o no, es una decisión que no nos concierne como cámara”, aseveró el representante del sector.

Por último, desde el sector hotelero y gastronómico de la provincia, se mostraron sumamente cautos frente a la situación. “Nosotros hacemos un excelente análisis del sector en el último tiempo, y no hay que apurarse. Vamos a ver cómo se maneja todo no solo a nivel nacional sino también provincial. Hay que esperar como se van a ir dando las cosas, pero si sabemos que así tampoco se puede seguir, es una situación incontrolable”, concluyó Rubén Miodosky.