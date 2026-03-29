El abrigo vintage tipo shearling que será tendencia el invierno 2026

El abrigo vintage tipo shearling se posiciona como el gran protagonista para el invierno de 2026. Su presencia en las calles de Buenos Aires y otros centros urbanos crece gracias a su forro de corderito y estética retro.

Esta tendencia responde a la revalorización de lo vintage y al auge de la moda circular, donde influencers y marcas impulsan su uso en pasarelas y redes. La industria retoma siluetas del pasado con una mirada actual, favoreciendo un enfoque sustentable y una mayor conciencia ambiental.

Este fenómeno está ligado a la elección de prendas reutilizadas o de larga duración en un contexto de consumo responsable. El shearling ofrece una alta capacidad térmica para bajas temperaturas y una confección robusta que garantiza durabilidad.

Al resistir el uso diario, se convierte en una inversión a largo plazo y un comodín del guardarropa invernal. Su versatilidad permite combinarlo con jeans, pantalones sastreros o looks deportivos para salidas informales o entornos formales.

En el street style, el abrigo se luce tanto en outfits relajados con zapatillas como en combinaciones elegantes con botas o trajes. El crecimiento de tiendas de segunda mano permite acceder a estos modelos, reforzando una elección consciente.

La prenda destaca sin resignar comodidad, ya que abriga, dura en el tiempo y mantiene su vigencia estética. Es una apuesta segura para renovar el placard invernal combinando funcionalidad con estilo.