El fútbol chileno vivió este domingo una jornada cargada de dramatismo en Santiago. En pleno partido homenaje “Adiós Capitanes”, organizado por Universidad Católica, el histórico arquero Patricio Toledo sufrió un infarto agudo de miocardio y cayó inconsciente en el campo de juego.

La rápida intervención del argentino Gerardo “La Vieja” Reinoso, exfutbolista de Independiente, River y Banfield, fue clave para salvarle la vida. “Fui el primero que corrí, cuando lo vi me salió darle respiración boca a boca. Creo que Cristian Álvarez le hacía masajes en el corazón. Nos asustamos bastante, hasta que después de un tiempo volvió a respirar y llegaron los médicos”, relató Reinoso en diálogo con Radio ADN.

Cristián Álvarez, referente cruzado, se sumó a la asistencia realizando maniobras de RCP mientras el resto de los jugadores y el público seguían la escena con angustia. “La pasamos mal, sufrimos todos, pero por suerte reaccionó y lo llevaron con vida al hospital”, añadió el riojano.

Toledo fue trasladado de urgencia a la Clínica Universidad de los Andes, donde se le practicó una angioplastia. El último parte médico confirmó que se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos, “estable dentro de su gravedad”, consciente y acompañado por su familia.

El susto se produjo en un evento que buscaba homenajear a referentes históricos de Universidad Católica como José Pedro Fuenzalida, Milovan Mirosevic y el propio Álvarez. "Fue un momento feo, pero gracias a Dios está bien, hay tranquilidad en su casa, está con su familia y todo esto pudo terminar en una fiesta, que era lo que queríamos”, cerró Reinoso.

La institución cruzada y el entorno familiar agradecieron las muestras de apoyo recibidas y destacaron que la reacción inmediata en el campo de juego fue determinante para evitar una tragedia.