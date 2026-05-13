Con un dólar estabilizado en torno a los $1400, el Banco Central (BCRA) hilvanó este martes 85 días consecutivos de adquisiciones en el mercado de cambios[cite: 1]. Tras comprar US$70 millones en la última jornada, la autoridad monetaria ya acumula en mayo un saldo positivo de US$536 millones.

Desde el 5 de enero, la entidad que conduce Santiago Bausili lleva comprados más de US$7600 millones. De esta manera, el organismo ya cubrió el 76,87% de la meta de acumulación anual fijada en US$10.000 millones. Sin embargo, las reservas brutas se ubicaron en US$46.185 millones, reflejando que el BCRA no logra retener la totalidad de lo adquirido debido a los compromisos de deuda y la variación de activos.

La expectativa puesta en la cosecha gruesa

Si bien se esperaba un mayor dinamismo desde abril, las lluvias retrasaron el ingreso de divisas. No obstante, el panorama comenzó a cambiar esta semana con un ingreso récord de camiones a la zona portuaria del gran Rosario, lo que anticipa una aceleración en la liquidación del agro de cara a la próxima semana.

El Tesoro sale al mercado por dólares

En paralelo, el Ministerio de Economía busca reforzar su caja para afrontar compromisos futuros. Este miércoles, el Tesoro sale a buscar hasta US$500 millones en el mercado local mediante la licitación de títulos con vencimiento en 2027 y 2028.

La urgencia radica en que el Gobierno debe pagar cerca de US$4200 millones a bonistas en julio. Según los últimos datos, tras el pago al FMI, los depósitos del Tesoro en la autoridad monetaria ascendían apenas a US$534 millones al 7 de mayo, lo que obliga a maximizar la retención de los fondos que se logren captar en esta nueva colocación de deuda.