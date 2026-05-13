Carmina Burana se presenta en el Teatro del Bicentenario

En el marco de su décimo aniversario, el Teatro del Bicentenario, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, pondrá nuevamente en escena Carmina Burana, la célebre cantata escénica de Carl Orff. En esta oportunidad, se presentará la reconocida versión coreográfica de Mauricio Wainrot, una de las figuras más destacadas de la danza argentina con proyección internacional. Las funciones se realizarán los días 10 y 11 de junio, a las 21 horas, en la Sala Principal, con una propuesta de gran escala construida y realizada íntegramente en los talleres del Teatro, lo que reafirma su identidad como Teatro Fábrica y su capacidad para producir obras de excelencia artística y técnica.

La coreografía de Wainrot propone una lectura contemporánea y profundamente expresiva de la obra de Orff, donde la música y el movimiento se articulan en una dramaturgia atravesada por la sensualidad, el ritmo, la energía y la fuerza vital. La noción del destino, representada por la figura de la Fortuna, atraviesa toda la puesta en una experiencia escénica de gran intensidad visual y emocional. La reposición coreográfica estará a cargo de Victoria Balanza, directora del Área Danza del TB, y Alexis Mirenda, ambos intérpretes históricos de la obra durante su paso por el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín de Buenos Aires.

El elenco contará con la participación especial de Lucas Segovia, primer bailarín internacional invitado y exintegrante del Joffrey Ballet de Estados Unidos, quien interpretará el rol protagónico de Amor, junto a Facundo Cornejo, solista del Ballet de Córdoba, en el rol central de Taberna. Los papeles femeninos principales estarán interpretados por las bailarinas sanjuaninas María del Valle Montes y Gema Bueno, mientras que el elenco general estará integrado por 28 bailarines provenientes de distintas provincias del país, seleccionados a través de una audición nacional. La puesta preserva además la concepción original de vestuario y escenografía de Carlos Gallardo, histórico colaborador de Wainrot, cuya propuesta estética refuerza la idea de ciclo y destino que atraviesa toda la obra.

Los tickets tienen un costo de 40.000 y 36.000 pesos, y pueden adquirirse en la boletería o en la web de tuentrada.com con diversos beneficios. Existe una preventa exclusiva con el 50% de descuento utilizando el código promocional CARMINA, vigente del 14 de mayo al 5 de junio tanto para compra online como presencial. Además, está disponible el beneficio Ticket Match de 2x1 para menores de 35 años con el código 2X1CARMINA y la posibilidad de pagar en hasta 6 cuotas sin interés con las tarjetas del Banco San Juan.