Suspenden la Feria Agroproductiva del sábado por el pronóstico de lluvias

Debido al pronóstico de inestabilidad climática para la jornada de este sábado 16 de mayo, las autoridades provinciales confirmaron la suspensión de la Feria Agroproductiva que se iba a desarrollar en el Paseo Las Palmeras. La decisión busca resguardar la mercadería de los más de 120 expositores y garantizar la seguridad de los asistentes ante el mal tiempo.

Los datos del tiempo para el sábado

El Servicio Meteorológico anticipa una jornada marcada por la inestabilidad en el Gran San Juan, lo que imposibilita el normal desarrollo de la actividad al aire libre. El ente pronostica lluvias aisladas durante gran parte del día y temperatura mínima de 8°C y una máxima que apenas alcanzaría los 17°C. Se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 42 a 50 km/h, factor clave para la suspensión de los stands.

Una edición que generaba expectativas

La jornada suspendida tenía previsto combinar la producción local con la conciencia ambiental a través de la tercera edición del programa “Cambio Verde”. Esta iniciativa permite a los vecinos intercambiar materiales reciclables por vouchers de compra para utilizar en los stands de la feria. Además, para esta ocasión se había sumado la recepción de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs).

Homenaje y servicios postergados

Dentro de la planificación, se iba a celebrar el Día del Horticultor con un reconocimiento a los asociados más jóvenes de la Sociedad de Chacareros Temporarios. Asimismo, quedaron postergados los servicios de vacunación gratuita del Ministerio de Salud y el asesoramiento sobre la Tarjeta SUBE.

Desde la organización informaron que próximamente se dará a conocer la nueva fecha de reprogramación para que los sanjuaninos puedan reencontrarse con los productos frescos y artesanías locales.