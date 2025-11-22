El Bicentenario vibró con lo mejor del rock nacional en la FNS 2025

La Fiesta Nacional del Sol 2025 continuó desarrollando su programación este viernes con una noche dedicada íntegramente al rock nacional en el Estadio del Bicentenario. El evento congregó a una numerosa audiencia que colmó las instalaciones para presenciar las presentaciones de destacadas agrupaciones musicales del género.

Multitudinaria respuesta del público a la noche de rock en lEl Bicentenario rindió homenaje al rock con artistas de primer nivel. FOTO: Gentilezaa FNS. FOTO: Gentileza

La velada inició con las actuaciones de artistas locales y tributos que prepararon el ambiente para los números estelares. Kbsonia, Vía 66, Walter Vilches junto a Mateo Pintor, Ale Segovia con su "Tributo a Páez" y Los Mentidores, la propuesta de José Palazzo, conformaron la grilla inicial que calentó el escenario principal durante la tarde.

Publicidad

Posteriormente, la banda Estelares tomó el escenario para ofrecer un recorrido por los principales éxitos de su trayectoria musical. Bajo la dirección de Manuel Moretti, el grupo interpretó temas clásicos como "Ella dijo" y "Un día perfecto", logrando conectar con el público asistente y elevando la energía de la noche sanjuanina.

El momento culminante llegó con la presentación de Ciro y Los Persas, que se desenvolvió ante un estadio completamente lleno. La agrupación liderada por Ciro Martínez desplegó un amplio repertorio de sus canciones más reconocidas, demostrando su veteranía escénica y manteniendo una particular complicidad con los espectadores. La energía transmitida durante su actuación constituyó el cierre ideal para la segunda jornada del evento.

Publicidad

De esta manera, la Fiesta Nacional del Sol consolidó su segunda noche como un espacio de celebración del rock argentino, combinando talentos locales con agrupaciones de trayectoria nacional. El marco masivo de público confirmó el éxito de la programación musical en esta edición 2025 del máximo evento cultural de la provincia de San Juan.