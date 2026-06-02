El sector agroexportador volvió a convertirse en una de las principales fuentes de ingreso de dólares para la economía argentina. Durante mayo, las empresas vinculadas a la exportación de granos y subproductos liquidaron un total de US$2677 millones, lo que representó un incremento del 7% respecto a abril.

Los datos fueron difundidos por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que concentran cerca del 48% de las exportaciones nacionales y que siguen siendo determinantes para el ingreso de divisas al país.

La mejora registrada durante mayo coincide con el período de mayor actividad de la cosecha gruesa. En esta etapa del año aumenta significativamente el flujo de soja, maíz y otros granos hacia los puertos exportadores, especialmente en la región del Gran Rosario, donde se concentra buena parte de los embarques argentinos.

Con el resultado de mayo, el ingreso acumulado de divisas durante los primeros cinco meses de 2026 alcanzó los US$10.343 millones. Sin embargo, el balance anual todavía muestra una caída del 12% en comparación con el mismo período de 2025, reflejando el impacto de factores internacionales y locales sobre la comercialización agrícola.

Entre las razones que explican este desempeño aparecen la volatilidad de los precios internacionales de las materias primas, los costos logísticos internos y la competencia creciente de otros países exportadores, especialmente Brasil, que continúa ganando participación en los mercados globales.

El ingreso de dólares provenientes del agro es observado de cerca por el Gobierno nacional debido a su importancia para las reservas y la estabilidad cambiaria. De hecho, la evolución de las ventas de soja, maíz, harinas y aceites suele tener un impacto directo sobre la disponibilidad de divisas en la economía argentina.

Los analistas sostienen que el comportamiento de los productores durante los próximos meses será clave para determinar el ritmo de liquidación. En un contexto de incertidumbre económica, muchos productores utilizan los granos como resguardo de valor, por lo que las decisiones de venta estarán estrechamente ligadas a las expectativas cambiarias y a las condiciones de rentabilidad del sector.

Mientras avanza la cosecha y continúan los embarques hacia los principales mercados internacionales, el agro mantiene su papel estratégico como principal generador de dólares genuinos para la economía argentina, en un año donde la necesidad de fortalecer las reservas sigue siendo una prioridad para el Gobierno.