En medio de los bosques del norte de la República Checa, a unos 50 kilómetros de Praga, se levanta una construcción que desde hace siglos alimenta historias de terror, supersticiones y teorías paranormales. Se trata del castillo de Houská, una fortaleza medieval del siglo XIII que ganó fama mundial por una inquietante leyenda: bajo sus cimientos existiría una supuesta “puerta al infierno”.

A diferencia de otros castillos europeos, Houská presenta características que desconciertan a historiadores y visitantes. Fue construido en una zona aislada, lejos de rutas comerciales importantes, sin una fuente natural de agua cercana y con parte de sus estructuras defensivas orientadas hacia el interior. Esa particularidad alimentó la creencia de que el objetivo de la fortaleza no era protegerse de enemigos externos, sino contener algo que se encontraba dentro de ella.

La leyenda más conocida asegura que en el lugar existía un pozo tan profundo que nadie podía ver su fondo. Los relatos populares sostienen que desde allí emergían criaturas extrañas, seres mitad humanos y mitad animales, además de figuras aladas que sembraban el terror entre los habitantes de la región. Según la tradición oral, algunos condenados a muerte fueron descendidos con cuerdas para explorar el abismo. Uno de ellos habría regresado gritando y con el aspecto de un hombre envejecido décadas en apenas unos minutos.

Con el paso del tiempo, las historias se multiplicaron. Algunas versiones afirman que durante la Segunda Guerra Mundial los nazis utilizaron el castillo para realizar experimentos vinculados al ocultismo y fenómenos sobrenaturales. Aunque no existen pruebas concluyentes, esos rumores contribuyeron a reforzar el aura oscura que rodea al lugar.

Más allá de las leyendas, Houská es considerado uno de los castillos góticos mejor conservados de la República Checa. Su capilla conserva frescos medievales con figuras demoníacas y criaturas fantásticas que alimentan todavía más las teorías sobre su pasado. Actualmente recibe visitantes de todo el mundo atraídos por la mezcla de historia, arquitectura y misterio.

Nadie pudo demostrar que debajo de sus muros exista realmente un acceso al inframundo. Sin embargo, después de más de 700 años, el castillo de Houská continúa despertando fascinación y temor. Entre hechos históricos comprobados y relatos imposibles de verificar, la fortaleza mantiene intacto el enigma que la convirtió en una de las construcciones más inquietantes de Europa.