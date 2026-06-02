La investigación judicial por el grave episodio ocurrido hace casi un mes en el departamento Rawson, donde un niño de 4 años ingresó con lesiones en la cabeza al Hospital Federico Cantoni, concluyó este martes con una condena mediante juicio abreviado contra el padre del menor.

Según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal, durante la audiencia realizada en la jornada se alcanzó un acuerdo de juicio abreviado con la defensa del imputado, quien inicialmente había sido acusado por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo, aunque posteriormente la fiscalía modificó la calificación legal a lesiones culposas.

La causa se originó luego de que el pequeño ingresara al Hospital Federico Cantoni con un fuerte golpe en la cabeza, pérdida de conocimiento y vómitos, circunstancias que motivaron una denuncia y la inmediata intervención judicial.

Qué determinó la investigación

De acuerdo con lo acreditado por la investigación, el niño sufrió la lesión mientras jugaba a la pelota en un playón o plaza ubicado a unos 268 metros del domicilio paterno.

La fiscal explicó que el progenitor permanecía en su vivienda y había enviado al menor junto a dos niños de 12 y 10 años —hijos de su actual pareja— a un espacio público sin supervisión adulta directa.

En ese contexto, el menor cayó mientras jugaba y sufrió un fuerte traumatismo craneal. Fueron precisamente los otros dos niños quienes lo trasladaron en estado desvanecido y con pérdida de conocimiento hasta la vivienda del padre, desde donde posteriormente fue llevado al Hospital Federico Cantoni y luego derivado al Hospital Rawson.

Para la fiscalía, el hombre incumplió el deber de cuidado que pesa sobre los progenitores respecto de sus hijos menores. “Se esperaba un obrar diligente y prudente que no se constató”, explicaron desde la acusación al fundamentar la recalificación del caso a lesiones culposas.

Toxicología y cambio de calificación

Uno de los aspectos centrales de la investigación estuvo vinculado a los estudios toxicológicos practicados tanto al padre como al niño.

En los primeros informes médicos surgió una presunta intoxicación por cocaína del menor, situación que generó fuerte repercusión pública. Sin embargo, los análisis confirmatorios posteriores descartaron esa hipótesis.

Las muestras fueron remitidas al Complejo Científico Forense de Criminalística y Ciencias Forenses, donde mediante técnicas específicas de confirmación se determinó que el niño arrojó resultado negativo para cocaína y otras sustancias.

Distinto fue el escenario del progenitor, cuyos análisis dieron positivo para cocaína y marihuana en sangre y orina. Según expuso el Ministerio Público Fiscal, esa circunstancia fue considerada un elemento relevante para valorar una conducta imprudente en el marco del deber de cuidado parental.

Finalmente, el hombre fue condenado por lesiones culposas y continuará detenido cumpliendo una pena efectiva de un mes y 19 días —equivalentes a 50 días desde su detención— en el Servicio Penitenciario Provincial.